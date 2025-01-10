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Артиллеристы на Ореховском направлении тратят менее 30 секунд на выстрел
Артиллеристы на Ореховском направлении тратят менее 30 секунд на выстрел - РИА Новости, 10.01.2025
Артиллеристы на Ореховском направлении тратят менее 30 секунд на выстрел
Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" при поддержке штурмовых подразделений на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:12:00+03:00
2025-01-10T05:12:00+03:00
2025-01-10T05:12:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" при поддержке штурмовых подразделений на ореховском направлении в Запорожской области тратят менее 30 секунд от получения задачи до первого выстрела, рассказал журналистам командир взвода управления с позывным "Туман". "Мы оказываем огневую поддержку нашим подразделениям, которые сейчас штурмуют опорники. Огневая поддержка оказывается в течение 20 секунд после поступления задачи, то есть у нас уже заранее подготовленные цели, поступает команда на открытие огня, и в течение 20-26 секунд уже происходит первый выстрел", - сказал он. По его словам, основные цели российских артиллеристов при поддержке штурмовиков - это живая сила противника и укрепленные позиции ВСУ, выявленные средствами разведки и операторами БПЛА. Артиллерийские подразделения также ведут самостоятельный поиск и уничтожение целей в своей зоне ответственности, в том числе бронетехники.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993037827.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы на Ореховском направлении тратят менее 30 секунд на выстрел
Артиллеристы на Ореховском направлении тратят 20 секунд от команды до выстрела