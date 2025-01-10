https://ria.ru/20250110/artilleriya-1993038269.html

Артиллеристы на Ореховском направлении тратят менее 30 секунд на выстрел

Артиллеристы на Ореховском направлении тратят менее 30 секунд на выстрел - РИА Новости, 10.01.2025

Артиллеристы на Ореховском направлении тратят менее 30 секунд на выстрел

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" при поддержке штурмовых подразделений на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T05:12:00+03:00

2025-01-10T05:12:00+03:00

2025-01-10T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" при поддержке штурмовых подразделений на ореховском направлении в Запорожской области тратят менее 30 секунд от получения задачи до первого выстрела, рассказал журналистам командир взвода управления с позывным "Туман". "Мы оказываем огневую поддержку нашим подразделениям, которые сейчас штурмуют опорники. Огневая поддержка оказывается в течение 20 секунд после поступления задачи, то есть у нас уже заранее подготовленные цели, поступает команда на открытие огня, и в течение 20-26 секунд уже происходит первый выстрел", - сказал он. По его словам, основные цели российских артиллеристов при поддержке штурмовиков - это живая сила противника и укрепленные позиции ВСУ, выявленные средствами разведки и операторами БПЛА. Артиллерийские подразделения также ведут самостоятельный поиск и уничтожение целей в своей зоне ответственности, в том числе бронетехники.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993037827.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины