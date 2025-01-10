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В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой - РИА Новости, 10.01.2025
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17:04 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/arest-1993158005.html
В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой
В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой - РИА Новости, 10.01.2025
В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой
Мужчина, поджегший в Подмосковье дом, в котором находились его бывшая жена и ее знакомый, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:04:00+03:00
2025-01-10T17:04:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
молдавия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мужчина, поджегший в Подмосковье дом, в котором находились его бывшая жена и ее знакомый, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что гражданин Молдавии задержан по подозрению в поджоге дома в подмосковной деревне Алабушево, в результате которого его экс-супруга погибла, а ее знакомый спасся, возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. "Следователем Подмосковного СК фигуранту предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство её знакомого (пункты "д" , "е" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Свою вину мужчина признал и рассказал о мотивах преступления. Сегодня по ходатайству следствия городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, постоянной регистрации в Подмосковье не имеет и официально не трудоустроен.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, молдавия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Молдавия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой

СК: мужчину, сжегшего в Подмосковье дом с бывшей женой и ее знакомым, арестовали

© ГСУ СК России по Московской областиИностранный гражданин, обвиняемый в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство ее знакомого, в суде. Кадр видео
Иностранный гражданин, обвиняемый в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство ее знакомого, в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© ГСУ СК России по Московской области
Иностранный гражданин, обвиняемый в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство ее знакомого, в суде. Кадр видео
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мужчина, поджегший в Подмосковье дом, в котором находились его бывшая жена и ее знакомый, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее сообщалось, что гражданин Молдавии задержан по подозрению в поджоге дома в подмосковной деревне Алабушево, в результате которого его экс-супруга погибла, а ее знакомый спасся, возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство.
"Следователем Подмосковного СК фигуранту предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство её знакомого (пункты "д" , "е" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Свою вину мужчина признал и рассказал о мотивах преступления. Сегодня по ходатайству следствия городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, постоянной регистрации в Подмосковье не имеет и официально не трудоустроен.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМолдавияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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