https://ria.ru/20250110/arest-1993158005.html

В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой

В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой - РИА Новости, 10.01.2025

В Подмосковье арестовали мужчину, сжегшего дом с бывшей женой

Мужчина, поджегший в Подмосковье дом, в котором находились его бывшая жена и ее знакомый, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:04:00+03:00

2025-01-10T17:04:00+03:00

2025-01-10T17:04:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

молдавия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мужчина, поджегший в Подмосковье дом, в котором находились его бывшая жена и ее знакомый, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что гражданин Молдавии задержан по подозрению в поджоге дома в подмосковной деревне Алабушево, в результате которого его экс-супруга погибла, а ее знакомый спасся, возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. "Следователем Подмосковного СК фигуранту предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство её знакомого (пункты "д" , "е" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Свою вину мужчина признал и рассказал о мотивах преступления. Сегодня по ходатайству следствия городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, постоянной регистрации в Подмосковье не имеет и официально не трудоустроен.

https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988118175.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, молдавия, следственный комитет россии (ск рф)