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В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 10.01.2025
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11:18 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/arest-1993077719.html
В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области
В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 10.01.2025
В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области
Фрунзенский районный суд Иваново арестовал заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Снежану Мартьянову по делу о мошенничестве. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:18:00+03:00
2025-01-10T11:18:00+03:00
происшествия
курская область
ивановская область
иваново
владимир лукин
александр хинштейн
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РЯЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Иваново арестовал заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Снежану Мартьянову по делу о мошенничестве. Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники, Снежана Мартьянова, заместитель директора АО "Корпорация развития Курской области", по версии следствия, причастна к хищениям при ремонте зданий в Ивановской области. По данным издания, ее задержали сотрудники УФСБ по Ивановской области, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Мартьянова, указано в публикации, выступала фактическим руководителем и бенефициаром ООО "Юридические услуги", которое, предположительно, причастно к хищениям средств фонда. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области РИА Новости сообщили, что постановление вынес Фрунзенский районный суд Иваново 28 декабря. "Мартьяновой органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Суд… избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу… до 18 февраля 2025 года включительно", - сказала собеседница без уточнения сведений о месте работы Мартьяновой на момент ареста. На сайте Корпорации развития Курской области данных о Мартьяновой в команде организации нет. Однако в извещениях запроса котировок этого акционерного общества за 2024 год, размещенных в единой информационной системе госзакупок, указана "заместитель генерального директора акционерного общества "Корпорация развития Курской области" С.В. Мартьянова". В декабре суд в Курске арестовал гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Ранее под стражу по той же статье был отправлен его бывший заместитель Игорь Грабин, действия которого, по данным следствия, привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей на возведении в регионе фортификационных сооружений. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после ареста Лукина заявил о решении инициировать проверку Корпорации развития Курской области.
https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html
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происшествия, курская область, ивановская область, иваново, владимир лукин, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Ивановская область, Иваново, Владимир Лукин, Александр Хинштейн
В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области

В Иваново арестовали замглавы Корпорации развития Курской области Мартьянову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Иваново арестовал заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Снежану Мартьянову по делу о мошенничестве.
Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники, Снежана Мартьянова, заместитель директора АО "Корпорация развития Курской области", по версии следствия, причастна к хищениям при ремонте зданий в Ивановской области. По данным издания, ее задержали сотрудники УФСБ по Ивановской области, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Мартьянова, указано в публикации, выступала фактическим руководителем и бенефициаром ООО "Юридические услуги", которое, предположительно, причастно к хищениям средств фонда.
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В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области РИА Новости сообщили, что постановление вынес Фрунзенский районный суд Иваново 28 декабря.
"Мартьяновой органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Суд… избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу… до 18 февраля 2025 года включительно", - сказала собеседница без уточнения сведений о месте работы Мартьяновой на момент ареста.
На сайте Корпорации развития Курской области данных о Мартьяновой в команде организации нет. Однако в извещениях запроса котировок этого акционерного общества за 2024 год, размещенных в единой информационной системе госзакупок, указана "заместитель генерального директора акционерного общества "Корпорация развития Курской области" С.В. Мартьянова".
В декабре суд в Курске арестовал гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Ранее под стражу по той же статье был отправлен его бывший заместитель Игорь Грабин, действия которого, по данным следствия, привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей на возведении в регионе фортификационных сооружений.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после ареста Лукина заявил о решении инициировать проверку Корпорации развития Курской области.
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ПроисшествияКурская областьИвановская областьИвановоВладимир ЛукинАлександр Хинштейн
 
 
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