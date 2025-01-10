https://ria.ru/20250110/arest-1993077719.html

В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области

В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 10.01.2025

В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области

Фрунзенский районный суд Иваново арестовал заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Снежану Мартьянову по делу о мошенничестве. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:18:00+03:00

2025-01-10T11:18:00+03:00

2025-01-10T11:18:00+03:00

происшествия

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РЯЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Иваново арестовал заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Снежану Мартьянову по делу о мошенничестве. Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники, Снежана Мартьянова, заместитель директора АО "Корпорация развития Курской области", по версии следствия, причастна к хищениям при ремонте зданий в Ивановской области. По данным издания, ее задержали сотрудники УФСБ по Ивановской области, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Мартьянова, указано в публикации, выступала фактическим руководителем и бенефициаром ООО "Юридические услуги", которое, предположительно, причастно к хищениям средств фонда. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области РИА Новости сообщили, что постановление вынес Фрунзенский районный суд Иваново 28 декабря. "Мартьяновой органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Суд… избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу… до 18 февраля 2025 года включительно", - сказала собеседница без уточнения сведений о месте работы Мартьяновой на момент ареста. На сайте Корпорации развития Курской области данных о Мартьяновой в команде организации нет. Однако в извещениях запроса котировок этого акционерного общества за 2024 год, размещенных в единой информационной системе госзакупок, указана "заместитель генерального директора акционерного общества "Корпорация развития Курской области" С.В. Мартьянова". В декабре суд в Курске арестовал гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Ранее под стражу по той же статье был отправлен его бывший заместитель Игорь Грабин, действия которого, по данным следствия, привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей на возведении в регионе фортификационных сооружений. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после ареста Лукина заявил о решении инициировать проверку Корпорации развития Курской области.

https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html

https://ria.ru/20241209/khinshteyn-1988215031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, ивановская область, иваново, владимир лукин, александр хинштейн