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Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества - РИА Новости, 10.01.2025
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12:48 10.01.2025 (обновлено: 12:59 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/abhazija-1993097557.html
Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества
Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества - РИА Новости, 10.01.2025
Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества
Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из России, сообщил глава... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:48:00+03:00
2025-01-10T12:59:00+03:00
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из России, сообщил глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. "Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из РФ. Это может произойти уже после 18 февраля", - сказал Джинджолия на заседании штаба по обеспечению энергетической безопасности. Он также отметил, что суточное потребление республики при отключении электричества на 6 часов в сутки составляет примерно 7 миллионов 100 тысяч киловатт-часов. По словам главы энергокомпании, 500 тысяч из них приходится на потребление аппаратов для майнинга криптовалют. С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию, запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Усугубляет ситуацию с энергокризисом в республике проводимый населением незаконный майнинг криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство республики прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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в мире, абхазия, россия
В мире, Абхазия, Россия
Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества

Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества уже в феврале

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из России, сообщил глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из РФ. Это может произойти уже после 18 февраля", - сказал Джинджолия на заседании штаба по обеспечению энергетической безопасности.
Он также отметил, что суточное потребление республики при отключении электричества на 6 часов в сутки составляет примерно 7 миллионов 100 тысяч киловатт-часов. По словам главы энергокомпании, 500 тысяч из них приходится на потребление аппаратов для майнинга криптовалют.
С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию, запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Усугубляет ситуацию с энергокризисом в республике проводимый населением незаконный майнинг криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство республики прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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