Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества
Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества уже в феврале
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из России, сообщил глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из РФ. Это может произойти уже после 18 февраля", - сказал Джинджолия на заседании штаба по обеспечению энергетической безопасности.
Он также отметил, что суточное потребление республики при отключении электричества на 6 часов в сутки составляет примерно 7 миллионов 100 тысяч киловатт-часов. По словам главы энергокомпании, 500 тысяч из них приходится на потребление аппаратов для майнинга криптовалют.
С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию, запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Усугубляет ситуацию с энергокризисом в республике проводимый населением незаконный майнинг криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство республики прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
В Абхазии назвали объем российской финансовой помощи республике в 2025 году
30 декабря 2024, 19:02