Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву
Суд продлил арест экс-депутату ГД Абельцеву по делу о мошенничестве до 23 июня
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramСергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве
Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы до лета продлил срок содержания под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 23 июня", - огласила решение судья.
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Гособвинитель считает, что, оставаясь на свободе, Абельцев сможет воспрепятствовать рассмотрению дела. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под личное поручительство, залог, либо назначить ему иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они добавили, что у Абельцева имеются серьезные проблемы со здоровьем.
Абельцев, как стало известно в заседании, обвиняется по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). На заседании экс-депутат заявил, что вину признает, ущерб погасил, а потерпевший претензий не имеет.
По версии следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Госдумы, в связи с чем якобы имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.
Как сообщал РИА Новости осведомленный источник, Абельцеву вменяют мошенничество на 10 миллионов рублей.
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