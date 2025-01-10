https://ria.ru/20250110/abeltsev-1993152849.html

Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву

Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву - РИА Новости, 10.01.2025

Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву

Тверской суд Москвы до лета продлил срок содержания под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву по делу о... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:36:00+03:00

2025-01-10T16:36:00+03:00

2025-01-10T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы до лета продлил срок содержания под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок содержания под стражей до 23 июня", - огласила решение судья.Гособвинитель считает, что, оставаясь на свободе, Абельцев сможет воспрепятствовать рассмотрению дела. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под личное поручительство, залог, либо назначить ему иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они добавили, что у Абельцева имеются серьезные проблемы со здоровьем.Абельцев, как стало известно в заседании, обвиняется по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). На заседании экс-депутат заявил, что вину признает, ущерб погасил, а потерпевший претензий не имеет.По версии следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Госдумы, в связи с чем якобы имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.Как сообщал РИА Новости осведомленный источник, Абельцеву вменяют мошенничество на 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20241226/moshennichestvo-1991518732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, россия, происшествия, сергей абельцев