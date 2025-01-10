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Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву - РИА Новости, 10.01.2025
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16:36 10.01.2025 (обновлено: 16:40 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/abeltsev-1993152849.html
Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву
Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву - РИА Новости, 10.01.2025
Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву
Тверской суд Москвы до лета продлил срок содержания под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву по делу о... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:36:00+03:00
2025-01-10T16:40:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы до лета продлил срок содержания под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок содержания под стражей до 23 июня", - огласила решение судья.Гособвинитель считает, что, оставаясь на свободе, Абельцев сможет воспрепятствовать рассмотрению дела. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под личное поручительство, залог, либо назначить ему иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они добавили, что у Абельцева имеются серьезные проблемы со здоровьем.Абельцев, как стало известно в заседании, обвиняется по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). На заседании экс-депутат заявил, что вину признает, ущерб погасил, а потерпевший претензий не имеет.По версии следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Госдумы, в связи с чем якобы имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.Как сообщал РИА Новости осведомленный источник, Абельцеву вменяют мошенничество на 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20241226/moshennichestvo-1991518732.html
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госдума рф, россия, происшествия, сергей абельцев
Госдума РФ, Россия, Происшествия, Сергей Абельцев
Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Абельцеву

Суд продлил арест экс-депутату ГД Абельцеву по делу о мошенничестве до 23 июня

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramСергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве
Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы до лета продлил срок содержания под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему члену высшего совета ЛДПР Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 23 июня", - огласила решение судья.
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Гособвинитель считает, что, оставаясь на свободе, Абельцев сможет воспрепятствовать рассмотрению дела. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под личное поручительство, залог, либо назначить ему иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они добавили, что у Абельцева имеются серьезные проблемы со здоровьем.
Абельцев, как стало известно в заседании, обвиняется по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). На заседании экс-депутат заявил, что вину признает, ущерб погасил, а потерпевший претензий не имеет.
По версии следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Госдумы, в связи с чем якобы имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.
Как сообщал РИА Новости осведомленный источник, Абельцеву вменяют мошенничество на 10 миллионов рублей.
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Госдума РФРоссияПроисшествияСергей Абельцев
 
 
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