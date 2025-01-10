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Экс-депутат Госдумы Абельцев признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.01.2025
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15:30 10.01.2025 (обновлено: 15:52 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/abeltsev-1993136105.html
Экс-депутат Госдумы Абельцев признал вину по делу о мошенничестве
Экс-депутат Госдумы Абельцев признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 10.01.2025
Экс-депутат Госдумы Абельцев признал вину по делу о мошенничестве
Экс-депутат Госдумы и бывший член высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:30:00+03:00
2025-01-10T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и бывший член высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет", - сказал Абельцев в ходе судебного заседания.Сегодня суд приступил к рассмотрению его уголовного дела по существу.Адвокаты Абельцева просили суд провести процесс в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как, в частности, материалы дела содержат сведения, содержащие охраняемую законом тайну. Гособвинитель же просил отказать в удовлетворении ходатайства, с ним согласилась судья и постановила рассмотреть уголовное дело в открытом формате. Кроме того, защита обвиняемого просит отпустить его под домашний арест, либо залог. Они сообщили, что у Абельцева имеются серьезные проблемы со здоровьем, также он полностью признал вину и возместил ущерб.Вопрос о дальнейшей мере пресечения суд решит в ближайшее время.Абельцеву, как стало известно в заседании, вменяют совершение двух эпизодов, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество).Следствие считает, что Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата. По версии следствия, он, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.
https://ria.ru/20241211/obuhov-1988532578.html
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происшествия, госдума рф, сергей абельцев, лдпр, россия
Происшествия, Госдума РФ, Сергей Абельцев, ЛДПР, Россия
Экс-депутат Госдумы Абельцев признал вину по делу о мошенничестве

Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЧлен высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве
Член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и бывший член высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет", - сказал Абельцев в ходе судебного заседания.
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Адвокаты Абельцева просили суд провести процесс в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как, в частности, материалы дела содержат сведения, содержащие охраняемую законом тайну. Гособвинитель же просил отказать в удовлетворении ходатайства, с ним согласилась судья и постановила рассмотреть уголовное дело в открытом формате. Кроме того, защита обвиняемого просит отпустить его под домашний арест, либо залог. Они сообщили, что у Абельцева имеются серьезные проблемы со здоровьем, также он полностью признал вину и возместил ущерб.
Вопрос о дальнейшей мере пресечения суд решит в ближайшее время.
Абельцеву, как стало известно в заседании, вменяют совершение двух эпизодов, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество).
Следствие считает, что Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата. По версии следствия, он, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.
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