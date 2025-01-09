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При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.01.2025
При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель
Мирный житель получил осколочные ранения в результате минометного обстрела Глушковского района Курской области, он находится в областной клинической больнице,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:54:00+03:00
2025-01-09T13:54:00+03:00
2025-01-09T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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александр хинштейн
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КУРСК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате минометного обстрела Глушковского района Курской области, он находится в областной клинической больнице, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Вчера вечером куряне вновь столкнулись с террористической сущностью киевского режима. В результате минометного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора добавил, что тяжелых повреждений удалось избежать, а жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает."Я хочу вновь обратиться ко всем жителям приграничья: не игнорируйте меры безопасности. Враг не останавливается ни перед чем, пытаясь посеять страх и разрушить нашу мирную жизнь. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы так называемой серой зоны, подвергающиеся обстрелам", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
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происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Александр Хинштейн
При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Теткино пострадал мирный житель, он находится в больнице