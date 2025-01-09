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При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 09.01.2025 (обновлено: 14:25 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/zhitel-1992932209.html
При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.01.2025
При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель
Мирный житель получил осколочные ранения в результате минометного обстрела Глушковского района Курской области, он находится в областной клинической больнице,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:54:00+03:00
2025-01-09T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
александр хинштейн
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КУРСК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате минометного обстрела Глушковского района Курской области, он находится в областной клинической больнице, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Вчера вечером куряне вновь столкнулись с террористической сущностью киевского режима. В результате минометного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора добавил, что тяжелых повреждений удалось избежать, а жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает."Я хочу вновь обратиться ко всем жителям приграничья: не игнорируйте меры безопасности. Враг не останавливается ни перед чем, пытаясь посеять страх и разрушить нашу мирную жизнь. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы так называемой серой зоны, подвергающиеся обстрелам", - добавил Хинштейн.
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курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Александр Хинштейн
При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель

При обстреле Теткино пострадал мирный житель, он находится в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КУРСК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате минометного обстрела Глушковского района Курской области, он находится в областной клинической больнице, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Вчера вечером куряне вновь столкнулись с террористической сущностью киевского режима. В результате минометного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что тяжелых повреждений удалось избежать, а жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.
"Я хочу вновь обратиться ко всем жителям приграничья: не игнорируйте меры безопасности. Враг не останавливается ни перед чем, пытаясь посеять страх и разрушить нашу мирную жизнь. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы так называемой серой зоны, подвергающиеся обстрелам", - добавил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлександр Хинштейн
 
 
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