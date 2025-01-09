https://ria.ru/20250109/zhitel-1992932209.html

При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель

При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.01.2025

При обстреле Теткино в Курской области пострадал мирный житель

Мирный житель получил осколочные ранения в результате минометного обстрела Глушковского района Курской области, он находится в областной клинической больнице,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:54:00+03:00

2025-01-09T13:54:00+03:00

2025-01-09T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

КУРСК, 9 янв - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате минометного обстрела Глушковского района Курской области, он находится в областной клинической больнице, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Вчера вечером куряне вновь столкнулись с террористической сущностью киевского режима. В результате минометного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора добавил, что тяжелых повреждений удалось избежать, а жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает."Я хочу вновь обратиться ко всем жителям приграничья: не игнорируйте меры безопасности. Враг не останавливается ни перед чем, пытаясь посеять страх и разрушить нашу мирную жизнь. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы так называемой серой зоны, подвергающиеся обстрелам", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

курская область

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн