https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992947030.html

Зеленский сделал дерзкий выпад во время встречи с союзниками в Германии

Зеленский сделал дерзкий выпад во время встречи с союзниками в Германии - РИА Новости, 09.01.2025

Зеленский сделал дерзкий выпад во время встречи с союзниками в Германии

Владимир Зеленский во время очередного заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе Рамштайн в Германии упрекнул союзников Киева за поставки РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:53:00+03:00

2025-01-09T14:53:00+03:00

2025-01-09T15:11:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский во время очередного заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе Рамштайн в Германии упрекнул союзников Киева за поставки ПВО, сообщает Telegram-канал "Политика Страны"."Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали", — цитируют в публикации слова украинского политика.Глава Пентагона Ллойд Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992915288.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, ллойд остин, германия, министерство обороны сша