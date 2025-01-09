Зеленский сделал дерзкий выпад во время встречи с союзниками в Германии
Зеленский на встрече в Германии упрекнул союзников за поставки ПВО
© Getty Images / picture alliance/Marijan MuratБорис Писториус, Владимир Зеленский и Ллойд Остин на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025
© Getty Images / picture alliance/Marijan Murat
Борис Писториус, Владимир Зеленский и Ллойд Остин на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский во время очередного заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе Рамштайн в Германии упрекнул союзников Киева за поставки ПВО, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
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"Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали", — цитируют в публикации слова украинского политика.
Глава Пентагона Ллойд Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.