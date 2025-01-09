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В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну - РИА Новости, 09.01.2025
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12:19 09.01.2025 (обновлено: 18:11 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992915288.html
В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну
В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну - РИА Новости, 09.01.2025
В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну
Читатели Die Welt активно обсуждают скорое участие Владимира Зеленского во встрече на военной базе Рамштайн в Германии в четверг. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:19:00+03:00
2025-01-09T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают скорое участие Владимира Зеленского во встрече на военной базе Рамштайн в Германии в четверг.&quot;А он привезет с собой список покупок или требований? Где отчет по еще наличествующей неповрежденной технике, которая была поставлена? Что было уничтожено или не подлежит восстановлению? Сколько солдат еще осталось у Украины? Я жду от Зеленского этих списков — учитывая миллиарды, которые мы уже закачали в эту страну&quot;, — написал Jürgen Eduard B."Всерьез возникает вопрос: является ли авиабаза Рамштайн все еще немецкой территорией? И действительно ли вся Украина охвачена военными действиями? — поинтересовался Sven B. — Есть также лыжные курорты, которые можно забронировать через Booking и где роскошная жизнь продолжается без помех..." "Военные дружки НАТО собираются в Рамштайне, чтобы обсудить, как еще сильнее навредить налогоплательщикам в ЕС, поставляя деньги и оружие для украинской олигархической экономики", — пожаловался Christoph W."По этому визиту видно прежде всего, насколько сильно Германия втянута в этот конфликт. Почему-то все решения демонстративно принимаются на немецкой земле. Я абсолютно уверена, что это не отвечает нашим интересам. Независимо от того, как относиться к Украине", — указала Clara S."Больше никаких денег, только дипломатия, мы просто и прагматично не могли и не можем позволить себе это сомнительное участие. Политики должны видеть это в первую очередь", — резюмировал Reinhold K.Глава Пентагона Ллойд Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине.Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 3 января объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе Рамштайн в Германии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html
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в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Евросоюз

В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну

© Getty Images / Thomas NiedermuellerВладимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025
Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Thomas Niedermueller
Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают скорое участие Владимира Зеленского во встрече на военной базе Рамштайн в Германии в четверг.
«

"А он привезет с собой список покупок или требований? Где отчет по еще наличествующей неповрежденной технике, которая была поставлена? Что было уничтожено или не подлежит восстановлению? Сколько солдат еще осталось у Украины? Я жду от Зеленского этих списков — учитывая миллиарды, которые мы уже закачали в эту страну", — написал Jürgen Eduard B.

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"Всерьез возникает вопрос: является ли авиабаза Рамштайн все еще немецкой территорией? И действительно ли вся Украина охвачена военными действиями? — поинтересовался Sven B. — Есть также лыжные курорты, которые можно забронировать через Booking и где роскошная жизнь продолжается без помех..."
«
"Военные дружки НАТО собираются в Рамштайне, чтобы обсудить, как еще сильнее навредить налогоплательщикам в ЕС, поставляя деньги и оружие для украинской олигархической экономики", — пожаловался Christoph W.
"По этому визиту видно прежде всего, насколько сильно Германия втянута в этот конфликт. Почему-то все решения демонстративно принимаются на немецкой земле. Я абсолютно уверена, что это не отвечает нашим интересам. Независимо от того, как относиться к Украине", — указала Clara S.
«
"Больше никаких денег, только дипломатия, мы просто и прагматично не могли и не можем позволить себе это сомнительное участие. Политики должны видеть это в первую очередь", — резюмировал Reinhold K.
Глава Пентагона Ллойд Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине.
Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 3 января объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе Рамштайн в Германии.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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