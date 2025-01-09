В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну
© Getty Images / Thomas NiedermuellerВладимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025
© Getty Images / Thomas Niedermueller
Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают скорое участие Владимира Зеленского во встрече на военной базе Рамштайн в Германии в четверг.
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"А он привезет с собой список покупок или требований? Где отчет по еще наличествующей неповрежденной технике, которая была поставлена? Что было уничтожено или не подлежит восстановлению? Сколько солдат еще осталось у Украины? Я жду от Зеленского этих списков — учитывая миллиарды, которые мы уже закачали в эту страну", — написал Jürgen Eduard B.
"Всерьез возникает вопрос: является ли авиабаза Рамштайн все еще немецкой территорией? И действительно ли вся Украина охвачена военными действиями? — поинтересовался Sven B. — Есть также лыжные курорты, которые можно забронировать через Booking и где роскошная жизнь продолжается без помех..."
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"Военные дружки НАТО собираются в Рамштайне, чтобы обсудить, как еще сильнее навредить налогоплательщикам в ЕС, поставляя деньги и оружие для украинской олигархической экономики", — пожаловался Christoph W.
"По этому визиту видно прежде всего, насколько сильно Германия втянута в этот конфликт. Почему-то все решения демонстративно принимаются на немецкой земле. Я абсолютно уверена, что это не отвечает нашим интересам. Независимо от того, как относиться к Украине", — указала Clara S.
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"Больше никаких денег, только дипломатия, мы просто и прагматично не могли и не можем позволить себе это сомнительное участие. Политики должны видеть это в первую очередь", — резюмировал Reinhold K.
Глава Пентагона Ллойд Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине.
Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх 3 января объявила, что очередное заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет 7 января на военной базе Рамштайн в Германии.
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