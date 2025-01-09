https://ria.ru/20250109/zaharova-1992955317.html

Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025

Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутливой форме предложила Владимиру Зеленскому оказать помощь США в тушении пожаров, охвативших штат... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:29:00+03:00

2025-01-09T15:29:00+03:00

2025-01-09T15:29:00+03:00

в мире

лос-анджелес

россия

сша

владимир зеленский

мария захарова

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутливой форме предложила Владимиру Зеленскому оказать помощь США в тушении пожаров, охвативших штат Калифорния. "Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ("Зерно с Украины" - ред.) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine ("Дождь с Украины" – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале, напомнив о программа по экспорту украинских зерновых культур. При этом она иронично отметила, что единственная рабочая программа, осуществленная при содействии "англосаксонских ультралибералов" – "Боль с Украины". В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html

лос-анджелес

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, лесные пожары в калифорнии в 2025 году