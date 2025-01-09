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Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г - РИА Новости, 09.01.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:40 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/yugra-1992958071.html
Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г
Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г - РИА Новости, 09.01.2025
Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в течение 2024 года посетили свыше 215 тысяч туристов из разных регионов России, сообщил глава... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:40:00+03:00
2025-01-09T15:40:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в течение 2024 года посетили свыше 215 тысяч туристов из разных регионов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В 2024 году Сургутский район посетило свыше 215 тысяч туристов. Гости приезжали со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Челябинска, Севастополя, муниципалитетов Югры. Путешественников традиционно привлекали национальный колорит, северная природа, катание на собачьих упряжках. Поэтому на первом месте по популярности у туристов в Сургутском районе – этнотуризм", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он отметил, что также гости муниципалитета оценили и экологический туризм. По его словам, новой точкой притяжения в прошлом году стала обновленная экотропа в Тундринском кедровом бору, где более 20 информационных аншлагов рассказывают об истории сельского поселения, местной флоре и фауне. На третьем месте по популярности – культурно-познавательный туризм. Так, растет популярность тропы "ЧелоВечность" на Барсовой горе, где в конце года открыли экспозиционно-выставочный и палеонтологический с копией скелета мамонтенка павильоны, а также модель жилища древнего человека. Помимо этого, появились новые локации и на базах отдыха "Ляминские берега" и "Кедровое". В общей сложности, добавил Трубецкой, количество ночевок в районе за год выросло с 19,4 до 22,3 тысячи.
https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия, туризм
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Туризм
Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г

Трубецкой: в 2024 году Сургутский район Югры посетили более 215 тысяч туристов

© Фото : Андрей Трубецкой/TelegramГлава муниципалитета Сургутского района Андрей Трубецкой
Глава муниципалитета Сургутского района Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram
Глава муниципалитета Сургутского района Андрей Трубецкой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в течение 2024 года посетили свыше 215 тысяч туристов из разных регионов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В 2024 году Сургутский район посетило свыше 215 тысяч туристов. Гости приезжали со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Челябинска, Севастополя, муниципалитетов Югры. Путешественников традиционно привлекали национальный колорит, северная природа, катание на собачьих упряжках. Поэтому на первом месте по популярности у туристов в Сургутском районе – этнотуризм", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что также гости муниципалитета оценили и экологический туризм. По его словам, новой точкой притяжения в прошлом году стала обновленная экотропа в Тундринском кедровом бору, где более 20 информационных аншлагов рассказывают об истории сельского поселения, местной флоре и фауне.
На третьем месте по популярности – культурно-познавательный туризм. Так, растет популярность тропы "ЧелоВечность" на Барсовой горе, где в конце года открыли экспозиционно-выставочный и палеонтологический с копией скелета мамонтенка павильоны, а также модель жилища древнего человека. Помимо этого, появились новые локации и на базах отдыха "Ляминские берега" и "Кедровое".
В общей сложности, добавил Трубецкой, количество ночевок в районе за год выросло с 19,4 до 22,3 тысячи.
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