https://ria.ru/20250109/yugra-1992958071.html

Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г

Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г - РИА Новости, 09.01.2025

Более 215 тысяч туристов посетили Сургутский район Югры в 2024 г

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в течение 2024 года посетили свыше 215 тысяч туристов из разных регионов России, сообщил глава... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:40:00+03:00

2025-01-09T15:40:00+03:00

2025-01-09T15:40:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990495547_88:0:2471:1341_1920x0_80_0_0_24f40625e66f2668abec09efc0449339.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа в течение 2024 года посетили свыше 215 тысяч туристов из разных регионов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В 2024 году Сургутский район посетило свыше 215 тысяч туристов. Гости приезжали со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Челябинска, Севастополя, муниципалитетов Югры. Путешественников традиционно привлекали национальный колорит, северная природа, катание на собачьих упряжках. Поэтому на первом месте по популярности у туристов в Сургутском районе – этнотуризм", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он отметил, что также гости муниципалитета оценили и экологический туризм. По его словам, новой точкой притяжения в прошлом году стала обновленная экотропа в Тундринском кедровом бору, где более 20 информационных аншлагов рассказывают об истории сельского поселения, местной флоре и фауне. На третьем месте по популярности – культурно-познавательный туризм. Так, растет популярность тропы "ЧелоВечность" на Барсовой горе, где в конце года открыли экспозиционно-выставочный и палеонтологический с копией скелета мамонтенка павильоны, а также модель жилища древнего человека. Помимо этого, появились новые локации и на базах отдыха "Ляминские берега" и "Кедровое". В общей сложности, добавил Трубецкой, количество ночевок в районе за год выросло с 19,4 до 22,3 тысячи.

https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html

https://ria.ru/20241220/rasselenie-1990500689.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия, туризм