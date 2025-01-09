https://ria.ru/20250109/vzryvy-1992869900.html
СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях
СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях
Взрывы прогремели в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T02:33:00+03:00
2025-01-09T02:33:00+03:00
2025-01-09T02:33:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН. "Черкасская область, Киевская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черкасская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях