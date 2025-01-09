https://ria.ru/20250109/vzryvy-1992867650.html
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга
Взрывы прогремели в районе Кременчуга Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:02:00+03:00
2025-01-09T01:02:00+03:00
2025-01-09T01:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
россия
кременчуг
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:147:1024:723_1920x0_80_0_0_b687f29ca2937450defb2a6a2a8c141e.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Кременчуга Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кременчугской общине Полтавской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области звучит с 20.40 (21.40 мск) среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250108/trevoga-1992861126.html
полтавская область
россия
кременчуг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0d9038f22d3a61c8010734a184a01584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, россия, кременчуг, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Кременчуг, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга на фоне воздушной тревоги