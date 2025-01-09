Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 09.01.2025 (обновлено: 01:08 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/vzryvy-1992867650.html
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга
Взрывы прогремели в районе Кременчуга Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:02:00+03:00
2025-01-09T01:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
россия
кременчуг
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:147:1024:723_1920x0_80_0_0_b687f29ca2937450defb2a6a2a8c141e.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Кременчуга Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кременчугской общине Полтавской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области звучит с 20.40 (21.40 мск) среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250108/trevoga-1992861126.html
полтавская область
россия
кременчуг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0d9038f22d3a61c8010734a184a01584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полтавская область, россия, кременчуг, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Кременчуг, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга на фоне воздушной тревоги

CC BY-SA 3.0 / Rean08 / Город Кременчуг
Город Кременчуг - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
CC BY-SA 3.0 / Rean08 /
Город Кременчуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Кременчуга Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Кременчугской общине Полтавской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области звучит с 20.40 (21.40 мск) среды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 23:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьРоссияКременчугДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала