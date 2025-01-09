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СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга

СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ сообщили о взрывах в районе Кременчуга

Взрывы прогремели в районе Кременчуга Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T01:02:00+03:00

2025-01-09T01:02:00+03:00

2025-01-09T01:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтавская область

россия

кременчуг

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Кременчуга Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кременчугской общине Полтавской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области звучит с 20.40 (21.40 мск) среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250108/trevoga-1992861126.html

полтавская область

россия

кременчуг

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полтавская область, россия, кременчуг, дмитрий песков, вооруженные силы украины