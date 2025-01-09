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В Одесской области прогремел взрыв возле госучреждения

В Одесской области прогремел взрыв возле госучреждения - РИА Новости, 09.01.2025

В Одесской области прогремел взрыв возле госучреждения

Взрыв прогремел в четверг возле госучреждения в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины, никто не пострадал, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:21:00+03:00

2025-01-09T19:21:00+03:00

2025-01-09T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг возле госучреждения в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины, никто не пострадал, сообщили в областном управлении Национальной полиции. "Полиция с СБУ работают на месте взрыва в Белгород-Днестровском. Инцидент произошел сегодня около 14 часов (15.00 по мск) возле одного из государственных учреждений. В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацполиции в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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