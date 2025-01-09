Стандартный налоговый вычет: как получить, изменения в 2025 году
© iStock.com / cihatatcekenНалоговый вычет по вкладам
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Налоговый вычет по вкладам
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Оглавление
- Стандартный налоговый вычет
- Кому положен
- Виды стандартных налоговых вычетов
- Вычет на налогоплательщика
- Вычет на детей
- Размеры вычетов
- Как рассчитать
- Условия получения налогового вычета
- Как получить стандартный налоговый вычет
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Порядок подачи заявления
- Сроки
- Изменения в налоговых вычетах на 2025 год
- Мнение эксперта
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Стандартный налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу для граждан, получающих доходы. Кто имеет право на его получение, условия предоставления и размеры вычетов по НДФЛ согласно НК РФ в 2025 году, каков лимит суммарного дохода с начала года для оформления вычета на детей, как оформить вычет, последние изменения, – в материале РИА Новости.
Стандартный налоговый вычет
Стандартный налоговый вычет – важная финансовая преференция, позволяющая уменьшить налогооблагаемую базу. Предусмотрено несколько видов стандартных вычетов, каждый из которых направлен на поддержку определенных групп налогоплательщиков. Все условия (суммы, четкие критерии лиц, имеющих право на вычеты, порядок расчета) отражены в ст. 218 Налогового кодекса РФ.
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Кому положен
Стандартный вычет из налоговой базы в фиксированном размере положен определенным категориям граждан: инвалидам; участникам ВОВ; лицам, пострадавшим в авариях атомных объектов; некоторым категориям военнослужащих; родителям или опекунам, воспитывающим детей.
"Стандартные налоговые вычеты предназначены для граждан, которые уплачивают подоходный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Основная категория лиц, имеющих право на такие вычеты, включает в себя работников, родителей или опекунов детей, а также лиц с ограниченными возможностями. Вычеты позволяют частично компенсировать налогооблагаемую базу и, в конечном итоге, уменьшить размер налога, подлежащего уплате", – поясняет Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.
Виды стандартных налоговых вычетов
Стандартные налоговые вычеты делятся на два основных направления: на налогоплательщика и на детей.
Вычет на налогоплательщика
Этот вид стандартного налогового вычета предоставляется лицам, у которых есть статус налогоплательщика и которые получают облагаемые НДФЛ доходы. С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала налогообложения. Для основной налоговой базы введены ставки НДФЛ 13, 15, 18, 20 и 22%. Софья Игумнова уточняет, что в зависимости от категории граждан размер вычета на налогоплательщика может различаться. Например, для лиц, имеющих инвалидность, ветеранов войны и других льготных категорий, он может быть увеличен.
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Вычет на детей
Многие родители не знают о существенных льготах, которые могут значительно снизить налоговую нагрузку. Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант отмечает, что стандартные налоговые вычеты на детей – это реальная возможность сэкономить немалые суммы ежегодно.
Налоговый вычет на детей предоставляется родителям или законным представителям несовершеннолетних детей, студентов очной формы обучения до 24 лет, а также опекунам. "Даже если ребенок старше 18 лет, но учится на дневном – вычет сохраняется до 24 лет, что подтверждается письмами Минфина, например, от 02.07.2022 № БС-4-11/9624", – говорит Евгений Сивков. Вычет применяется на каждого ребенка отдельно.
"Независимо от возраста вычет может быть оформлен на признанного судом недееспособным ребенка или подопечного. Если родитель, опекун или приемный родитель воспитывает ребенка один, то вычет ему предоставляется в двойном размере. Преференция положена в том случае, если совокупный доход родителя-налогоплательщика, исчисляемый нарастающим итогом с начала года, не превышает 350 000 рублей", – комментирует старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.
© iStock.com / PROMT8Девушка считает на калькуляторе
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает на калькуляторе
Размеры вычетов
Размеры налогового вычета на налогоплательщика варьируются в зависимости от категории получателя и особенностей региона. По словам Софьи Игумновой, на федеральном уровне стандартные размеры вычетов зафиксированы, но в некоторых случаях субъекты РФ могут предоставлять дополнительные льготы. Для инвалидов или участников боевых действий вычет может быть увеличен до значительных сумм. Например, на первого и второго ребенка полагается фиксированная сумма, на третьего и последующих детей – увеличенная. На детей-инвалидов размеры вычетов выше, что обеспечивает дополнительную поддержку семьям с особыми потребностями.
Владислав Плитинь поясняет, преференция предоставляется в двух фиксированных суммах:
- в размере 3 000 рублей за каждый месяц налогового периода, получатели этой льготы перечислены в п.п. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ (всего это 14 категорий налогоплательщиков, например, это инвалиды Великой Отечественной Войны);
- в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода (здесь предусмотрено 15 категорий граждан, например, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, лица, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей).
Налоговый вычет родителям (опекунам и приемным родителям) предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы для расчета подоходного налога, исходя из следующих сумм:
- 1400 рублей на первого ребенка;
- 2800 рублей на второго ребенка;
- 6000 рублей на третьего и последующих детей.
Эксперт обращает внимание на то, что доходы в виде дивидендов не уменьшаются на суммы стандартных налоговых вычетов.
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Как рассчитать
Расчет размера стандартного налогового вычета происходит исходя из сумм, установленных для каждой категории. Софья Игумнова поясняет, что вычет применяется только к доходам, облагаемым по ставке 13%. Если доходы налогоплательщика превышают определенный порог, то налоговый вычет прекращает свое действие. С 2025 года такой порог составляет 450 000 рублей в год, после достижения которого применение вычета не предусмотрено.
Пример расчета: если у семьи два ребенка, то сумма вычета составит 1400 рублей на первого и 2800 рублей на второго ежемесячно. Если один из детей является инвалидом, то вычет на него возрастает до 12 000 рублей в месяц.
Условия получения налогового вычета
Для получения вычета налогоплательщик должен соответствовать определенным условиям: являться официально трудоустроенным лицом или получать доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, а для вычета на детей необходимо подтвердить наличие находящихся на иждивении детей и предоставить документы, подтверждающие их статус.
Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела независимого профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) уточняет, что для получения вычета необходимо:
- подтвердить статус налогоплательщика (достаточно наличия ИНН).
- обладать необходимыми документами, подтверждающими право на вычет.
- получать в год не более 450 тыс. рублей. В месяц, когда доход сотрудника превысит эту сумму, предоставление вычетов прекращается.
- являться резидентом, то есть пребывать на территории России не менее 183 дней в году.
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Как получить стандартный налоговый вычет
Процесс получения может быть осуществлен двумя способами: через работодателя или напрямую через налоговую службу по месту жительства. В зависимости от выбранного способа различается и порядок подачи документов. Заявление можно направить через личный профиль на сайте ФНС.
Куда обращаться
Самый удобный способ – обратиться к своему работодателю. Работодатель имеет право сразу уменьшать налогооблагаемую базу, исходя из предоставленных документов.
"Если налогоплательщик не обратился за вычетом через работодателя, он может подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства. В этом случае сумма будет возвращена налогоплательщику после обработки декларации и проверки документов налоговой службой", – комментирует Софья Игумнова.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Необходимые документы
Перечень необходимых документов зависит от вида вычета, но обычно включает в себя:
- паспорт и ИНН заявителя;
- свидетельства о рождении детей (для вычета на детей);
- справку 2-НДФЛ от работодателя для подтверждения доходов;
- документы, подтверждающие статус налогоплательщика (удостоверение ветерана, инвалидность и т.д., если применимо);
- справка из школы, колледжа или вуза об учебе на очной форме совершеннолетнего ребенка.
Порядок подачи заявления
Для получения вычета через работодателя достаточно подать заявление на имя руководителя и приложить к нему все необходимые документы. Софья Игумнова уточняет, что заявление должно быть оформлено в произвольной форме, но содержать просьбу о применении налогового вычета.
"Если налогоплательщик выбирает получение вычета через налоговую инспекцию, он заполняет декларацию 3-НДФЛ, к которой прилагает заявление и все требуемые документы. Заявление на вычет подается ежегодно, до конца налогового периода", – говорит эксперт.
Сроки
Оформление вычета через работодателя обычно занимает до месяца, так как работодатель обязан провести все операции в следующем месяце после подачи заявления. Если заявка подается через налоговую инспекцию, процесс может занять до трех месяцев с даты подачи документов, включая срок на проверку и возврат средств.
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Изменения в налоговых вычетах на 2025 год
С 2025 года вступили в силу изменения в стандартных налоговых вычетах, направленные на упрощение их получения и увеличение поддержки отдельных категорий:
- увеличение размеров стандартных вычетов на детей в зависимости от уровня инфляции и роста прожиточного минимума. В два раза увеличены размеры вычетов на второго, третьего и последующих детей;
- повышение лимита совокупного годового дохода, до которого возможно оформление вычетов, с 2025 года он увеличен до 450 тысяч рублей;
- упрощение процедуры подачи документов, чтобы уменьшить бумажные формальности, позволяя налогоплательщикам подавать заявление в электронном виде без обязательного посещения налоговой инспекции;
- введение автоматизированного учета вычетов для некоторых категорий, таких как многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами, что позволит получать вычеты без дополнительных заявлений.
- новая категория получателей – отдельный вычет для лиц, выполнивших нормы комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 18 тысяч рублей за год, при условии прохождения диспансеризации в этом же году;
- если вычеты окажутся в большем размере, чем те, на которые плательщик имеет право, то ФНС сделает перерасчет и выставит налоговое уведомление.
Мнение эксперта
Сергей Довгаль отмечет, что стандартный налоговый вычет предлагает гражданам России определенные финансовые преимущества, позволяя значительно снизить налоговые обязательства.
"Изменения направлены на то, чтобы сделать налоговые вычеты более доступными и понятными для широкого круга граждан. Увеличение сумм и упрощение процесса подачи должны повысить интерес налогоплательщиков и обеспечить большую финансовую поддержку тем, кто в ней нуждается", – говорит Софья Игумнова.