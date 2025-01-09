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ВТБ завершил присоединение банка "Открытие" - РИА Новости, 09.01.2025
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17:48 09.01.2025 (обновлено: 19:00 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/vtb-1992987934.html
ВТБ завершил присоединение банка "Открытие"
ВТБ завершил присоединение банка "Открытие" - РИА Новости, 09.01.2025
ВТБ завершил присоединение банка "Открытие"
ВТБ присоединил офисную сеть "Открытия", сообщила РИА Новости пресс-служба банка. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:48:00+03:00
2025-01-09T19:00:00+03:00
экономика
россия
калининград
петропавловск-камчатский
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втб (банк)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВТБ присоединил офисную сеть "Открытия", сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд", — сообщила пресс-служба ВТБ. Отмечается, что процесс начали в декабре 2023 года. В результате в 60 регионах страны сменили вывески 245 отделений. "Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений "Открытия" продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе к нашим клиентам", — приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко. Первые отделения "Открытия" перешли под ВТБ в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023-го, последние — 27 декабря в Анапе. Наибольшие показатели зафиксировали в Центральном федеральном округе — 61 отделение, 59 в Уральском ФО и 41 в Приволжском ФО, отмечается в сообщении. В ЕГРЮЛ указано, что банк "Открытие" больше не работает. Там говорится, что его реорганизовали через присоединение с начала 2025 года. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100 процентов акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Начиная с прошлого года клиентов стали массово переводить. Как сообщали РИА Новости в ВТБ в начале декабря, ожидалось, что "Открытие" присоединится к БМ-Банку в январе, а он уже впоследствии интегрируется приблизительно в мае, но пока этот процесс перенесли. Совет директоров банка "Открытие" принял решение прекратить полномочия главы Михаила Алексеева с 31 декабря 2024 года.
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экономика, россия, калининград, петропавловск-камчатский, центральный банк рф (цб рф), втб (банк)
Экономика, Россия, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ (банк)
ВТБ завершил присоединение банка "Открытие"

Банк "Открытие" прекратил свое существование и присоединился к ВТБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВТБ присоединил офисную сеть "Открытия", сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
"ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд", — сообщила пресс-служба ВТБ.
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Отмечается, что процесс начали в декабре 2023 года. В результате в 60 регионах страны сменили вывески 245 отделений.
"Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений "Открытия" продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе к нашим клиентам", — приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко.
Первые отделения "Открытия" перешли под ВТБ в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023-го, последние — 27 декабря в Анапе. Наибольшие показатели зафиксировали в Центральном федеральном округе — 61 отделение, 59 в Уральском ФО и 41 в Приволжском ФО, отмечается в сообщении.
В ЕГРЮЛ указано, что банк "Открытие" больше не работает. Там говорится, что его реорганизовали через присоединение с начала 2025 года.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100 процентов акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Начиная с прошлого года клиентов стали массово переводить.
Как сообщали РИА Новости в ВТБ в начале декабря, ожидалось, что "Открытие" присоединится к БМ-Банку в январе, а он уже впоследствии интегрируется приблизительно в мае, но пока этот процесс перенесли. Совет директоров банка "Открытие" принял решение прекратить полномочия главы Михаила Алексеева с 31 декабря 2024 года.
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ЭкономикаРоссияКалининградПетропавловск-КамчатскийЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБ (банк)
 
 
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