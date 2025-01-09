ВТБ завершил присоединение банка "Открытие"
Банк "Открытие" прекратил свое существование и присоединился к ВТБ
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВТБ присоединил офисную сеть "Открытия", сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
"ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд", — сообщила пресс-служба ВТБ.
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Отмечается, что процесс начали в декабре 2023 года. В результате в 60 регионах страны сменили вывески 245 отделений.
"Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений "Открытия" продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе к нашим клиентам", — приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко.
Первые отделения "Открытия" перешли под ВТБ в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023-го, последние — 27 декабря в Анапе. Наибольшие показатели зафиксировали в Центральном федеральном округе — 61 отделение, 59 в Уральском ФО и 41 в Приволжском ФО, отмечается в сообщении.
В ЕГРЮЛ указано, что банк "Открытие" больше не работает. Там говорится, что его реорганизовали через присоединение с начала 2025 года.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100 процентов акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Начиная с прошлого года клиентов стали массово переводить.
Как сообщали РИА Новости в ВТБ в начале декабря, ожидалось, что "Открытие" присоединится к БМ-Банку в январе, а он уже впоследствии интегрируется приблизительно в мае, но пока этот процесс перенесли. Совет директоров банка "Открытие" принял решение прекратить полномочия главы Михаила Алексеева с 31 декабря 2024 года.
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