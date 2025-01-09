https://ria.ru/20250109/vsu-1992950362.html
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации в Бердине, куда пытались прорваться ВСУ
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации в Бердине, куда пытались прорваться ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации в Бердине, куда пытались прорваться ВСУ
Хутор Бердин в Курской области и его окрестности, куда ранее пытались прорваться ВСУ, полностью под контролем Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:58:00+03:00
2025-01-09T14:58:00+03:00
2025-01-09T15:06:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 янв - РИА Новости. Хутор Бердин в Курской области и его окрестности, куда ранее пытались прорваться ВСУ, полностью под контролем Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец отряда "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Алик", выполняющий боевые задачи на данном участке. Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений сил РФ. "Сейчас стало очень тихо: либо они к чему-то готовятся, либо они поняли то, что это бессмысленно. Населенный пункт полностью под нашим контролем... и соседнее село, куда у них был прорыв изначально", - рассказал боец "Ахмата". Он пояснил, что противник, идя колоннами техники на данный участок, рассчитывал застать врасплох российских бойцов. "Мы подняли "птичку" (беспилотник - ред.), видели, как движется колонна в нашу сторону. И всё, и быстро распределились. В течение получаса техника противника уже находилась в селе (на окраине Бердина – ред.), где мы её встречали. Противник не ожидал такого давления от нас", - пояснил боец. По его словам, первыми удар приняли на себя бойцы отрядов "Каштана" и "Хохла" группы "Аида" и сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат", входящего в состав группировки войск "Север". "Поработали все хорошо. Подразделения "Ахмата", "тридцатка" (мотострелки 30-го полка – ред.), 26-й полк. Конечно же, группа "Каштана" приложила огромные усилия и сыграла большую роль, чтобы отразить этот накат", - пояснил "Алик".
https://ria.ru/20250108/tankisty-1992823224.html
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Хутор Бердин в Курской области, который находится под контролем российских военных
❗️Хутор Бердин в Курской области, куда недавно пытались прорваться ВСУ, находится полностью под контролем российских военных. Корреспондент РИА Новости одной из первых побывала в этом населенном пункте после попытки украинского прорыва. Бойцы отряда "Каштана" спецназа "Ахмат", работающего здесь в составе группировки "Север", рассказали об обстановке и показали сгоревшую технику. Подробности - в репортаже.
2025-01-09T14:58
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Боец "Ахмата" рассказал о ситуации в Бердине, куда пытались прорваться ВСУ
Боец "Ахмата": хутор Бердин в Курской области находится под контролем ВС России
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 янв - РИА Новости. Хутор Бердин в Курской области и его окрестности, куда ранее пытались прорваться ВСУ, полностью под контролем Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец отряда "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Алик", выполняющий боевые задачи на данном участке.
Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ
атаковать позиции ВС РФ в Курской области
. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений сил РФ
.
«
"Сейчас стало очень тихо: либо они к чему-то готовятся, либо они поняли то, что это бессмысленно. Населенный пункт полностью под нашим контролем... и соседнее село, куда у них был прорыв изначально", - рассказал боец "Ахмата".
Он пояснил, что противник, идя колоннами техники на данный участок, рассчитывал застать врасплох российских бойцов.
"Мы подняли "птичку" (беспилотник - ред.), видели, как движется колонна в нашу сторону. И всё, и быстро распределились. В течение получаса техника противника уже находилась в селе (на окраине Бердина – ред.), где мы её встречали. Противник не ожидал такого давления от нас", - пояснил боец.
По его словам, первыми удар приняли на себя бойцы отрядов "Каштана" и "Хохла" группы "Аида" и сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат", входящего в состав группировки войск "Север".
"Поработали все хорошо. Подразделения "Ахмата", "тридцатка" (мотострелки 30-го полка – ред.), 26-й полк. Конечно же, группа "Каштана" приложила огромные усилия и сыграла большую роль, чтобы отразить этот накат", - пояснил "Алик".