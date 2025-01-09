Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 09.01.2025 (обновлено: 13:38 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925775.html
ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области
ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025
ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, ранения получили два человека, повреждены школа и ряд... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:28:00+03:00
2025-01-09T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, ранения получили два человека, повреждены школа и ряд частных домов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу - зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, пострадали два мирных жителя - мужчины 1974 и 1984 года рождения. С легкими осколочными ранениями их доставили в фельдшерско-акушерский пункт."Несколько прилетов пришлось в районе местной школы. К счастью, дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал - никто не пострадал. Получили повреждения здание школы, школьный автобус, личный автомобиль и ряд частных домов", - подчеркнул губернатор.Сальдо также призвал жителей села соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их."Также не исключена возможность повторного обстрела", - подчеркнул губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html
https://ria.ru/20250109/vsu-1992922951.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир сальдо, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина
ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области

Два человека пострадали при обстреле села Подо-Калиновка в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, ранения получили два человека, повреждены школа и ряд частных домов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу - зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Куда отступать?" ВСУ забили тревогу после потери важного города
Вчера, 13:25
По его словам, пострадали два мирных жителя - мужчины 1974 и 1984 года рождения. С легкими осколочными ранениями их доставили в фельдшерско-акушерский пункт.
"Несколько прилетов пришлось в районе местной школы. К счастью, дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал - никто не пострадал. Получили повреждения здание школы, школьный автобус, личный автомобиль и ряд частных домов", - подчеркнул губернатор.
Сальдо также призвал жителей села соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их.
"Также не исключена возможность повторного обстрела", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Херсонской области задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ
Вчера, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала