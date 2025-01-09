https://ria.ru/20250109/vsu-1992925775.html

ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области

ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025

ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, ранения получили два человека, повреждены школа и ряд... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:28:00+03:00

2025-01-09T13:28:00+03:00

2025-01-09T13:38:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, ранения получили два человека, повреждены школа и ряд частных домов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу - зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, пострадали два мирных жителя - мужчины 1974 и 1984 года рождения. С легкими осколочными ранениями их доставили в фельдшерско-акушерский пункт."Несколько прилетов пришлось в районе местной школы. К счастью, дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал - никто не пострадал. Получили повреждения здание школы, школьный автобус, личный автомобиль и ряд частных домов", - подчеркнул губернатор.Сальдо также призвал жителей села соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их."Также не исключена возможность повторного обстрела", - подчеркнул губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, украина