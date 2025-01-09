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"Куда отступать?" ВСУ забили тревогу после потери важного города - РИА Новости, 09.01.2025
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13:25 09.01.2025 (обновлено: 17:45 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html
"Куда отступать?" ВСУ забили тревогу после потери важного города
"Куда отступать?" ВСУ забили тревогу после потери важного города - РИА Новости, 09.01.2025
"Куда отступать?" ВСУ забили тревогу после потери важного города
Украинские военные не знают, куда им отступать после потери Курахово, передает польское издание Interia со ссылкой на военнослужащих ВСУ. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:25:00+03:00
2025-01-09T17:45:00+03:00
в мире
курахово
донецкая область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецк
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинские военные не знают, куда им отступать после потери Курахово, передает польское издание Interia со ссылкой на военнослужащих ВСУ.&quot;Где в Донецкой области находится линия обороны, куда мы могли бы отступить своими небольшими — явно меньшими, чем у противника, — силами, где мы смогли бы хоть с трудом, но продолжить обороняться?&quot; — приводят журналисты слова украинского солдата.Боевик киевского режима также пожаловался на преимущество российских военных в численности солдат и вооружения, а также использовании 500-килограммовых авиабомб.Шестого января ВС России взяли под контроль Курахово. Как сообщили в Минобороны, установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы Донецка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992915288.html
https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html
курахово
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в мире, курахово, донецкая область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецк
В мире, Курахово, Донецкая область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецк
"Куда отступать?" ВСУ забили тревогу после потери важного города

Interia: ВСУ не знают, куда им отступать после потери Курахово

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинские военные не знают, куда им отступать после потери Курахово, передает польское издание Interia со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
«

"Где в Донецкой области находится линия обороны, куда мы могли бы отступить своими небольшими — явно меньшими, чем у противника, — силами, где мы смогли бы хоть с трудом, но продолжить обороняться?" — приводят журналисты слова украинского солдата.

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Боевик киевского режима также пожаловался на преимущество российских военных в численности солдат и вооружения, а также использовании 500-килограммовых авиабомб.
Шестого января ВС России взяли под контроль Курахово. Как сообщили в Минобороны, установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы Донецка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреКураховоДонецкая областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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