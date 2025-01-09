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ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 09.01.2025 (обновлено: 12:23 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/vsu-1992915458.html
ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 09.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:19:00+03:00
2025-01-09T12:23:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль "Козак", - добавили в МО РФ.Также российские военнослужащие уничтожили три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности "Запада" составили 480 солдат и танк

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль "Козак", - добавили в МО РФ.
Также российские военнослужащие уничтожили три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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