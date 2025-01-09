https://ria.ru/20250109/vsu-1992915458.html

ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 09.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:19:00+03:00

2025-01-09T12:19:00+03:00

2025-01-09T12:23:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль "Козак", - добавили в МО РФ.Также российские военнослужащие уничтожили три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область