ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 30 беспилотников по Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 30 беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и совершены атаки 32 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домовладениях, сельхозпредприятии и 11 автомобилях.
"В Валуйском муниципальном округе сёла Борки и Кукуевка, а также хутор Леоновка подверглись атакам 4 беспилотников, один из которых сбит. В хуторе Леоновка в результате атаки FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю ранены 2 мирных жителя. Женщина после оказанной медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение, мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 14 беспилотниками, 8 из которых сбиты системой ПВО. Над Белгородом сбит один беспилотник. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано одним беспилотником. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 2 дронов. Над Губкинским городским округом и Прохоровским районом сбиты три беспилотника самолётного типа.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка и Теребрено выпущено 35 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и нанесены удары с помощью одного беспилотника… В Шебекинском муниципальном округе сёла Вознесеновка, Муром и Никольское, а также хутор Марьино подверглись одному обстрелу с применением одного снаряда и атакам 6 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.