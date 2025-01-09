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ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии - РИА Новости, 09.01.2025
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08:15 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/vs-1992880510.html
ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии
ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии - РИА Новости, 09.01.2025
ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии
ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет проправительственная газета РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:15:00+03:00
2025-01-09T08:15:00+03:00
в мире
сирия
турция
анкара (провинция)
башар асад
хакан фидан
сирийские демократические силы
исламское государство*
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АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на военные источники. ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против боевиков РПК, если Запад выдвинет "новые требования", написала в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной. "Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции", - пишет Türkiye. Издание отмечает, что Анкара готовится ко всем возможным сценариям. "Один из них - военные действия", - подчеркивает газета. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html
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сирия
турция
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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), башар асад, хакан фидан, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, Анкара (провинция), Башар Асад, Хакан Фидан, Сирийские демократические силы, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии

Türkiye: ВС Турции подготовили к возможной операции в Сирии против РПК

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военнослужащие
Турецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военнослужащие. Архивное фото
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АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на военные источники.
ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против боевиков РПК, если Запад выдвинет "новые требования", написала в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.
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"Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции", - пишет Türkiye.
Издание отмечает, что Анкара готовится ко всем возможным сценариям.
"Один из них - военные действия", - подчеркивает газета.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреСирияТурцияАнкара (провинция)Башар АсадХакан ФиданСирийские демократические силыИсламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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