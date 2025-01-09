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Певец Воробьев эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара

Певец Воробьев эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара - РИА Новости, 09.01.2025

Певец Воробьев эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара

Певец и актер Алексей Воробьев сообщил, что эвакуировался с корги Моцартом из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T22:14:00+03:00

2025-01-09T22:14:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Певец и актер Алексей Воробьев сообщил, что эвакуировался с корги Моцартом из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. "У нас срочная эвакуация… Мы были вынуждены эвакуироваться. Такие новости. Но самое главное - песель со мной. Это единственное, из-за чего я переживал, когда увидел огонь… Все будет хорошо", - сказал он на видео, опубликованном в соцсети Instagram*.Позднее Воробьев опубликовал видео с домашним питомцем из отеля, написав, что добрался до отеля. Также артист поблагодарил всех тех, кто переживал за него. "Я эвакуировался и в безопасности", - заключил он. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992903516.html

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