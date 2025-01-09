На Украине объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов
На Украине военкоматы объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские военкоматы подали в розыск более чем на 500 тысяч военнообязанных по подозрению в уклонении от воинской службы, заявила офицер управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив в интервью украинской радиостанции "Киев FM".
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"(Данные) свыше 500 тысяч лиц... были поданы (военкоматами) в розыск для органов полиции", - заявила Киндратив, уточнив, что названная цифра относится к периоду с 24 февраля 2022 года.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших из ВСУ могло достигнуть 200 тысяч человек.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет.
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Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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