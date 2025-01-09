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На Украине объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов - РИА Новости, 09.01.2025
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14:12 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/voenkomaty-1992937608.html
На Украине объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов
На Украине объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов - РИА Новости, 09.01.2025
На Украине объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов
Украинские военкоматы подали в розыск более чем на 500 тысяч военнообязанных по подозрению в уклонении от воинской службы, заявила офицер управления... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:12:00+03:00
2025-01-09T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские военкоматы подали в розыск более чем на 500 тысяч военнообязанных по подозрению в уклонении от воинской службы, заявила офицер управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив в интервью украинской радиостанции "Киев FM". &quot;(Данные) свыше 500 тысяч лиц... были поданы (военкоматами) в розыск для органов полиции&quot;, - заявила Киндратив, уточнив, что названная цифра относится к периоду с 24 февраля 2022 года.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших из ВСУ могло достигнуть 200 тысяч человек. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241227/bron-1991735752.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов

На Украине военкоматы объявили в розыск более 500 тысяч уклонистов

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские военкоматы подали в розыск более чем на 500 тысяч военнообязанных по подозрению в уклонении от воинской службы, заявила офицер управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив в интервью украинской радиостанции "Киев FM".
«

"(Данные) свыше 500 тысяч лиц... были поданы (военкоматами) в розыск для органов полиции", - заявила Киндратив, уточнив, что названная цифра относится к периоду с 24 февраля 2022 года.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших из ВСУ могло достигнуть 200 тысяч человек.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет.
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Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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