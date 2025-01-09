https://ria.ru/20250109/vladivostok-1992895977.html

Во Владивостоке амурский тигр вышел на горнолыжную трассу

Во Владивостоке амурский тигр вышел на горнолыжную трассу - РИА Новости, 09.01.2025

Во Владивостоке амурский тигр вышел на горнолыжную трассу

Специалисты охотнадзора ищут амурского тигра, замеченного накануне на базе отдыха во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:22:00+03:00

2025-01-09T10:22:00+03:00

2025-01-09T10:22:00+03:00

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Специалисты охотнадзора ищут амурского тигра, замеченного накануне на базе отдыха во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. "Специалисты охотнадзора отслеживают конфликтного тигра в районе базы отдыха "Лесная поляна" во Владивостоке. На данный момент организованы мониторинг местности, патрулирование территории совместно с полицией", - говорится в сообщении. По словам замглавы минприроды Приморья Филиппа Шутова, видеокомментарий которого разместило региональное правительство, сообщение о прохождении амурского тигра через горнолыжную трассу базы отдыха поступило в среду, 8 января. Специалисты по записи с камеры видеонаблюдения установили, что амурский тигр прошел по расположенной на базе горнолыжной трассе и скрылся в прилегающем лесном массиве. В последний раз тигра замечали во Владивостоке в 2016 году. Животное поймали через два дня поисков в районе бухты Шамора и поместили в центр реабилитации в Алексеевке. Имя хищнику выбирали с помощью голосования, его назвали Владиком. В середине мая 2017 года его выпустили в нацпарке "Бикин" в Приморье. Позже сообщалось, что он начал "путешествовать" по региону.

https://ria.ru/20250109/tigr-1992870024.html

https://ria.ru/20241218/katyusha-1990013608.html

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Амурский тигр на базе отдыха во Владивостоке Конфликтный амурский тигр под конец новогодних праздников освоил новый туристический маршрут – он прогулялся по базе отдыха во Владивостоке. Вылазку хищник совершил накануне – сегодня же специалисты охотнадзора сообщили, что животное ищут. Последний раз тигра в этом городе видели еще 9 лет назад. 2025-01-09T10:22 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, происшествия