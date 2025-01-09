Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/venesuela-1993022320.html
В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро
В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро - РИА Новости, 09.01.2025
В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро
Оппозиция проводит акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:05:00+03:00
2025-01-09T22:05:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963947218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ac74401c510e9c1c8ba142bb9d2bb8.jpg
КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Оппозиция проводит акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости. На акции пришли несколько сотен человек. На одной из манифестаций появилась лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, свидетельствуют видео и трансляции в соцсетях. Последний раз она появлялась на публике в начале августа 2024 года. Акции протеста проходят спокойно. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20250109/maduro-1992879913.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963947218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d310956f862a22f06958c72194d543df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро
В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро

Оппозиция вышла на протест в Каракасе и штате Миранда перед инаугурацией Мадуро

© AP Photo / Cristian HernandezАкция протеста в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Cristian Hernandez
Акция протеста в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Оппозиция проводит акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
На акции пришли несколько сотен человек.
На одной из манифестаций появилась лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, свидетельствуют видео и трансляции в соцсетях. Последний раз она появлялась на публике в начале августа 2024 года.
Акции протеста проходят спокойно.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Мадуро объявил о создании органа управления обороной для защиты конституции
Вчера, 07:52
 
В миреВенесуэлаКаракасНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала