https://ria.ru/20250109/venesuela-1993022320.html

В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро

В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро - РИА Новости, 09.01.2025

В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро

Оппозиция проводит акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T22:05:00+03:00

2025-01-09T22:05:00+03:00

2025-01-09T22:05:00+03:00

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КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Оппозиция проводит акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости. На акции пришли несколько сотен человек. На одной из манифестаций появилась лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, свидетельствуют видео и трансляции в соцсетях. Последний раз она появлялась на публике в начале августа 2024 года. Акции протеста проходят спокойно. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20250109/maduro-1992879913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро