В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро
Оппозиция вышла на протест в Каракасе и штате Миранда перед инаугурацией Мадуро
© AP Photo / Cristian HernandezАкция протеста в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Cristian Hernandez
Акция протеста в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
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КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Оппозиция проводит акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
На акции пришли несколько сотен человек.
На одной из манифестаций появилась лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, свидетельствуют видео и трансляции в соцсетях. Последний раз она появлялась на публике в начале августа 2024 года.
Акции протеста проходят спокойно.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.