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Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны

Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны - РИА Новости, 09.01.2025

Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что экс-канцлер Ангела Меркель разрушила Германию... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T22:54:00+03:00

2025-01-09T22:54:00+03:00

2025-01-09T22:54:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что экс-канцлер Ангела Меркель разрушила Германию своей политикой. "С моей точки зрения, Ангела Меркель - первый "зеленый канцлер" - фактически разрушила нашу страну. Не спрашивая людей, она в 2015 году продавила открытие наших границ для нелегальной миграции", - сказала Вайдель во время онлайн-дискуссии с американским миллиардером Илоном Маском. Вайдель также подвергла резкой критике энергетическую политику Меркель, которая настояла на закрытии АЭС и попыталась заместить их солнечной и ветряной энергией, что было изначально обречено на неудачу. АдГ постоянно критикует экономическую и миграционную политику Германии, призывая к открытию АЭС, возвращению к закупкам дешёвого российского газа и резкому ужесточению политики в сфере миграции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, германия, ангела меркель, илон маск, в мире