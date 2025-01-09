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Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны - РИА Новости, 09.01.2025
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22:54 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/vaydel-1993025585.html
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны - РИА Новости, 09.01.2025
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что экс-канцлер Ангела Меркель разрушила Германию... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:54:00+03:00
2025-01-09T22:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что экс-канцлер Ангела Меркель разрушила Германию своей политикой. "С моей точки зрения, Ангела Меркель - первый "зеленый канцлер" - фактически разрушила нашу страну. Не спрашивая людей, она в 2015 году продавила открытие наших границ для нелегальной миграции", - сказала Вайдель во время онлайн-дискуссии с американским миллиардером Илоном Маском. Вайдель также подвергла резкой критике энергетическую политику Меркель, которая настояла на закрытии АЭС и попыталась заместить их солнечной и ветряной энергией, что было изначально обречено на неудачу. АдГ постоянно критикует экономическую и миграционную политику Германии, призывая к открытию АЭС, возвращению к закупкам дешёвого российского газа и резкому ужесточению политики в сфере миграции.
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Цены на нефть, Германия, Ангела Меркель, Илон Маск, В мире
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Меркель в разрушении страны

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Меркель разрушила Германию своей политикой

© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что экс-канцлер Ангела Меркель разрушила Германию своей политикой.
«
"С моей точки зрения, Ангела Меркель - первый "зеленый канцлер" - фактически разрушила нашу страну. Не спрашивая людей, она в 2015 году продавила открытие наших границ для нелегальной миграции", - сказала Вайдель во время онлайн-дискуссии с американским миллиардером Илоном Маском.
Вайдель также подвергла резкой критике энергетическую политику Меркель, которая настояла на закрытии АЭС и попыталась заместить их солнечной и ветряной энергией, что было изначально обречено на неудачу.
АдГ постоянно критикует экономическую и миграционную политику Германии, призывая к открытию АЭС, возвращению к закупкам дешёвого российского газа и резкому ужесточению политики в сфере миграции.
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