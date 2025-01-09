https://ria.ru/20250109/umerov-1993021255.html

Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии системы ПВО и ракеты к ним

Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии системы ПВО и ракеты к ним - РИА Новости, 09.01.2025

Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии системы ПВО и ракеты к ним

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встречах с итальянским и норвежским коллегами выпрашивал системы ПВО и ракеты к ним. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T21:48:00+03:00

2025-01-09T21:48:00+03:00

2025-01-09T21:48:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров на встречах с итальянским и норвежским коллегами выпрашивал системы ПВО и ракеты к ним. "Провел двустороннюю встречу с нашим другом, министром обороны Италии Гуидо Крозетто... Ключевой вопрос встречи - ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине. Также обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним… Отдельно отметил важность передачи итальянских БТР и БМП", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.Также Умеров в рамках работы контактной группы по оказанию военной помощи Украине в Германии встретился с министром обороны Норвегии Бьерном Арильдом Грамом. "Отдельное внимание уделили вопросу усиление систем ПВО - это критическое направление, и мы рассчитываем на поддержку со стороны Норвегии. Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов", - отметил Умеров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992955926.html

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