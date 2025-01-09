https://ria.ru/20250109/umerov-1993021255.html
Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии системы ПВО и ракеты к ним
Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии системы ПВО и ракеты к ним - РИА Новости, 09.01.2025
Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии системы ПВО и ракеты к ним
Министр обороны Украины Рустем Умеров на встречах с итальянским и норвежским коллегами выпрашивал системы ПВО и ракеты к ним. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:48:00+03:00
2025-01-09T21:48:00+03:00
2025-01-09T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
италия
рустем умеров
гуидо крозетто
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510167_0:70:2465:1456_1920x0_80_0_0_d770436fcada8355fcf8fb58707fbf71.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров на встречах с итальянским и норвежским коллегами выпрашивал системы ПВО и ракеты к ним. "Провел двустороннюю встречу с нашим другом, министром обороны Италии Гуидо Крозетто... Ключевой вопрос встречи - ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине. Также обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним… Отдельно отметил важность передачи итальянских БТР и БМП", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.Также Умеров в рамках работы контактной группы по оказанию военной помощи Украине в Германии встретился с министром обороны Норвегии Бьерном Арильдом Грамом. "Отдельное внимание уделили вопросу усиление систем ПВО - это критическое направление, и мы рассчитываем на поддержку со стороны Норвегии. Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов", - отметил Умеров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992955926.html
https://ria.ru/20250109/gosdolg-1993011850.html
украина
россия
италия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510167_14:0:2201:1640_1920x0_80_0_0_9ddff19081c5af5c703b8b7657fbb0a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, италия, рустем умеров, гуидо крозетто, сергей лавров, нато, в мире, норвегия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Италия, Рустем Умеров, Гуидо Крозетто, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Норвегия
Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии системы ПВО и ракеты к ним
Глава МО Украины Умеров выпрашивал у Италии и Норвегии ПВО и ракеты к ним