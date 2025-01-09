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В Улан-Удэ три подростка избили советника мэра - РИА Новости, 09.01.2025
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17:11 09.01.2025 (обновлено: 18:05 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ulan-ude-1992980508.html
В Улан-Удэ три подростка избили советника мэра
В Улан-Удэ три подростка избили советника мэра - РИА Новости, 09.01.2025
В Улан-Удэ три подростка избили советника мэра
Трое молодых людей избили советника мэра Улан-Удэ Дмитрия Давыдова, злоумышленников задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:11:00+03:00
2025-01-09T18:05:00+03:00
происшествия
улан-удэ
россия
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УЛАН-УДЭ, 9 янв — РИА Новости. Трое молодых людей избили советника мэра Улан-Удэ Дмитрия Давыдова, злоумышленников задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным регионального СУ СК России, в Октябрьском районе Улан-Удэ в ночь на 1 января три человека 17-18 лет после распития алкоголя направились в компьютерный клуб. "По пути на улице Цыбикова они повстречали незнакомого мужчину. Двое из них напали на него, нанесли множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, причинив потерпевшему повреждения, опасные для жизни", — говорится в сообщении.Помимо избиения мужчины, возле компьютерного клуба молодые люди напали и на подростка. Пока один из них наносил удары, его приятель "демонстрировал окружающим нож, препятствуя возможности вмешаться в драку и оказать помощь потерпевшему". На нападавших заведено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части третьей статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц) и частью второй статьи 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц). Двум наиболее активным фигурантам судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20250109/saratov-1992947768.html
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происшествия, улан-удэ, россия, октябрьский район, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Октябрьский район, Республика Бурятия
В Улан-Удэ три подростка избили советника мэра

В Улан-Удэ три молодых человека избили советника мэра Давыдова

© СУ СК России по Республике БурятияМомент нападения на подростка возле компьютерного клуба в Улан-Удэ. Кадр видео
Момент нападения на подростка возле компьютерного клуба в Улан-Удэ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© СУ СК России по Республике Бурятия
Момент нападения на подростка возле компьютерного клуба в Улан-Удэ. Кадр видео
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УЛАН-УДЭ, 9 янв — РИА Новости. Трое молодых людей избили советника мэра Улан-Удэ Дмитрия Давыдова, злоумышленников задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным регионального СУ СК России, в Октябрьском районе Улан-Удэ в ночь на 1 января три человека 17-18 лет после распития алкоголя направились в компьютерный клуб. "По пути на улице Цыбикова они повстречали незнакомого мужчину. Двое из них напали на него, нанесли множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, причинив потерпевшему повреждения, опасные для жизни", — говорится в сообщении.
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Помимо избиения мужчины, возле компьютерного клуба молодые люди напали и на подростка. Пока один из них наносил удары, его приятель "демонстрировал окружающим нож, препятствуя возможности вмешаться в драку и оказать помощь потерпевшему".
На нападавших заведено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части третьей статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц) и частью второй статьи 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц). Двум наиболее активным фигурантам судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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