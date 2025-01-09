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Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 09.01.2025
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14:33 09.01.2025 (обновлено: 14:46 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992942680.html
Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов
Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 09.01.2025
Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:33:00+03:00
2025-01-09T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов."Я сегодня объявляю еще один пакет в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA - ред.), оцениваемый в примерно 500 миллионов долларов. Он включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля, а также другое оборудование для поддержки находящихся на Украине F-16", - сказал Остин на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, f-16
В мире, Украина, Министерство обороны США, F-16
Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов

Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов.
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"Я сегодня объявляю еще один пакет в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA - ред.), оцениваемый в примерно 500 миллионов долларов. Он включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля, а также другое оборудование для поддержки находящихся на Украине F-16", - сказал Остин на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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