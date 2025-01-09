https://ria.ru/20250109/ukraina-1992942680.html

Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов

Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 09.01.2025

Пентагон объявил о выделении помощи Украине на 500 миллионов долларов

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:33:00+03:00

2025-01-09T14:33:00+03:00

2025-01-09T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов."Я сегодня объявляю еще один пакет в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA - ред.), оцениваемый в примерно 500 миллионов долларов. Он включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля, а также другое оборудование для поддержки находящихся на Украине F-16", - сказал Остин на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html

https://ria.ru/20250109/kritika-1992868675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны сша, f-16