https://ria.ru/20250109/ukraina-1992923940.html

Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США

Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США - РИА Новости, 09.01.2025

Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США

В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и оборудование для истребителей F-16, передает РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:21:00+03:00

2025-01-09T13:21:00+03:00

2025-01-09T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и оборудование для истребителей F-16, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов."Администрация (президента США Джо) Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16", - говорится в сообщении агентства Рейтер.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, киев, f-16