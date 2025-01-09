Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США
Рейтер: в новый новый пакет помощи Украине от США войдут ракеты ПВО
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и оборудование для истребителей F-16, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Администрация (президента США Джо) Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.