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Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США - РИА Новости, 09.01.2025
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13:21 09.01.2025 (обновлено: 13:24 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992923940.html
Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США
Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США - РИА Новости, 09.01.2025
Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США
В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и оборудование для истребителей F-16, передает РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:21:00+03:00
2025-01-09T13:24:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и оборудование для истребителей F-16, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов."Администрация (президента США Джо) Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16", - говорится в сообщении агентства Рейтер.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html
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в мире, сша, украина, киев, f-16
В мире, США, Украина, Киев, F-16
Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Украине от США

Рейтер: в новый новый пакет помощи Украине от США войдут ракеты ПВО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В новый пакет помощи Киеву от США на 500 миллионов долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и оборудование для истребителей F-16, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов.
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"Администрация (президента США Джо) Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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