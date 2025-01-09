https://ria.ru/20250109/ukraina-1992922791.html
Поставки оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник
Поставки оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник - РИА Новости, 09.01.2025
Поставки оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник
Поставки американского оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник в комментарии агентству Рейтер. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поставки американского оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник в комментарии агентству Рейтер."Ни один из этих шагов (предоставление Abrams, F-16, ATACMS. — Прим. ред.) не принес Украине серьезных успехов на поле боя", — указано в материале.При этом он признал, что большая часть вооружений и снарядов, обещанных Киеву, уже передана ВСУ, а оставшаяся часть сейчас в пути.В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.В частности, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово был важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.Сегодня преимущество российских войск на поле боя признал и Генштаб ВСУ. Украинское командование заявило о сложной ситуации на всей линии фронта и "безостановочных" атаках армии России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Поставки оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник
Reuters: США передали Киеву большую часть обещанного оружия, но оно не помогло