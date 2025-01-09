https://ria.ru/20250109/ukraina-1992915014.html
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и места хранения БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:17:00+03:00
2025-01-09T12:17:00+03:00
2025-01-09T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992917958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63c5317a454eb8f1e399f85298c9899d.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и места хранения БПЛА, сообщило Минобороны."Нанесено поражение <...> скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах", — добавили в ведомстве.Удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 71 дрон самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены:
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
https://ria.ru/20250109/glava-1992902837.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992917958_275:0:1715:1080_1920x0_80_0_0_0e55d014a4df067720fe8f705697146f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
ВС России поразили военные аэродромы на Украине и места хранения БПЛА