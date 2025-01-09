https://ria.ru/20250109/ukraina-1992915014.html

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 09.01.2025

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и места хранения БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:17:00+03:00

2025-01-09T12:17:00+03:00

2025-01-09T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и места хранения БПЛА, сообщило Минобороны."Нанесено поражение <...> скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах", — добавили в ведомстве.Удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 71 дрон самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены:

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф