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ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 09.01.2025 (обновлено: 14:13 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992915014.html
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и места хранения БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:17:00+03:00
2025-01-09T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и места хранения БПЛА, сообщило Минобороны.&quot;Нанесено поражение &lt;...&gt; скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах&quot;, — добавили в ведомстве.Удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 71 дрон самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены:
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
https://ria.ru/20250109/glava-1992902837.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

ВС России поразили военные аэродромы на Украине и места хранения БПЛА

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха сборки и места хранения БПЛА, сообщило Минобороны.
«

"Нанесено поражение <...> скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах", — добавили в ведомстве.

Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Вернутся не все". Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой
Вчера, 08:00
Удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 71 дрон самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены:
  • 652 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 39 794 БПЛА;
  • 590 ЗРК;
  • 20 307 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1507 боевых машин РСЗО;
  • 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 30 012 единиц специальной военной автомобильной техники.
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