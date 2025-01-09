https://ria.ru/20250109/ukraina-1992877984.html

Историк рассказал, почему Бандера остается идолом украинских националистов

Историк рассказал, почему Бандера остается идолом украинских националистов - РИА Новости, 09.01.2025

Историк рассказал, почему Бандера остается идолом украинских националистов

Нынешние украинские националисты держат Степана Бандеру и Романа Шухевича за своих главных идолов, потому что сами являются такими же радикалами-террористами,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T06:57:00+03:00

2025-01-09T06:57:00+03:00

2025-01-09T06:57:00+03:00

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организации украинских националистов* (оун)*

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Нынешние украинские националисты держат Степана Бандеру и Романа Шухевича за своих главных идолов, потому что сами являются такими же радикалами-террористами, заявил РИА Новости эксперт Национального центра при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев. В первый день 2025 года в ряде городов Украины прошли факельные шествия по случаю дня рождения Бандеры. "Как видно из размещенных в сети видеосюжетов, толпы молодых "патриотов" Украины, большинство из которых явно призывного возраста, истошно орали здравицы в честь идола украинских националистов и несли плакаты с лозунгами типа "Бандера и Шухевич – наши херои". Аналогичная акция "ухилянтов" прошла и в столице Австрии, где группа сбежавших от мобилизации молодых людей устроила свой шабаш во славу Бандере", - сказал Матвеев. Как заявило посольство России в Вене, выходка горстки осевших в Австрии украинских националистов не вызывает ничего, кроме омерзения. "Великий русский историк Василий Ключевский когда-то написал: "Люди живут идолопоклонством перед идеалами, и, когда недостает идеалов, они идеализируют идолов". Созерцая эти ежегодные вакханалии, возникает резонный вопрос: почему из десятков видных деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*, запрещена в РФ - ред.) за всю ее столетнюю историю на вершину пьедестала "идеализированных идолов" в постсоветской Украине были возведены и остаются таковыми по сей день самые редкостные мерзавцы: карьерист, фанатик и бандит Бандера и его ближайший сподвижник, головорез и военный преступник Роман Шухевич?" - отметил Матвеев. "Глядя на лица участников ежегодных "Бандера-шоу", ответ напрашивается сам по себе: потому, что нынешнее поколение украинских националистов - точно такие же радикалы-террористы, фанатики и бандиты, как и их идолы", - считает историк. Матвеев напомнил слова немецкого ученого и публициста Вильгельма Швебеля: "Молодежь смотрит на мир глазами своих кумиров". "А, собственно, какие еще могут быть кумиры у этих людей, если, согласно только что опубликованному сайтом International IQ Test обновленному рейтингу коэффициента интеллекта (IQ), Украина заняла последнее место среди европейских государств и 78-е место из 127 стран мира?" - добавил собеседник агентства. Германские агентыВосхождению Бандеры на вершину власти в ОУН* способствовал ряд исторических событий и субъективных обстоятельств, отметил Матвеев. "Как бы странно это ни звучало, но ключевую роль в этом сыграл сотрудник Иностранного отдела НКВД СССР Павел Судоплатов, внедренный советской разведкой в руководящие круги украинских националистов в Европе под легендой "эмиссара ячейки ОУН* в СССР". Именно он по личному указанию Сталина ликвидировал в мае 1938 года в городе Роттердаме основателя и руководителя ОУН* Евгения Коновальца, открыв тем самым эту "престижную вакансию", за которую развернулась ожесточенная борьба, буквально не на жизнь, а на смерть, между "законным наследником" и ближайшим сподвижником Коновальца "умеренным" Андреем Мельником и лидером молодых радикалов-террористов Степаном Бандерой", - сказал Матвеев. Раскол организации с нешуточной схваткой за власть с элементами самоуничтожения – это как раз то, на что и рассчитывали в Москве, организуя убийство Коновальца, отметил историк. "Это не акт мести, хотя Коновалец и является агентом германского фашизма. Наша цель – обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть", - эти напутственные слова Сталина перед отправкой на задание вспоминал Судоплатов в своих мемуарах. Спустя семь лет арестованный советской военной контрразведкой "Смерш" заместитель начальника отдела абвер-2 центрального аппарата немецкой военной разведки, отвечавший за саботаж, диверсии и террор на стороне противника, полковник Эрвин Штольце на допросах сообщил советскому следователю о своих встречах с агентами абвера Бандерой и Мельником, попытках примирить их в борьбе за власть в ОУН*. Матвеев привел выдержки из тех показаний. По словам Матвеева, Штольце одновременно дал обоим вождям украинских националистов яркую характеристику: "Несмотря на то, что во время моей встречи с Мельником и Бандерой оба они обещали принять все меры к примирению, я лично пришел к выводу, что это примирение не состоится из-за больших противоположностей между ними. Бандера по характеру энергичный, карьерист, фанатик и бандит. Мельник – спокойный, интеллигентный, чиновник". Предыстория "взаимовыгодных" отношения абвера и ОУН* уходит в середину 1920-х годов, в период Веймарской республики, еще задолго до прихода к власти Гитлера, отметил Матвеев. "Начиная с 1925 года на германскую разведку стала работать группа "украинских националистов" во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка "Консул-1"). Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе. Связником от Коновальца к абверу являлся агент германской разведки Ярый (кличка "Консул-2")", - показал на следствии Штольце. Рико (Рихард) Ярый – вторая знаковая фигура, способствовавшая "вознесению" Бандеры на вершину власти в ОУН*, пояснил Матвеев. "Этого человека, не являвшегося украинцем ни по национальности, ни по месту рождения, и говорившим на украинском языке с акцентом, без преувеличения можно назвать "серым кардиналом" организации. Данный персонаж с "мутной" биографией, официально по национальности чех (хотя были подозрения, что он "замаскировавшийся" венгерский еврей), сын офицера австро-венгерской армии, участвовал в Первой мировой войне и дослужился до обер-лейтенанта", - сказал Матвеев. Потом Ярый воевал в составе армии Украинской Народной Республики, затем оказался в эмиграции в Германии, где примкнул к украинскому националистическому движению, вошел в руководство Украинской войсковой организации (УВО, предшественницы ОУН*), стал "правой рукой" Коновальца, а фактически "начальником разведки", единственным связным с германскими и другими спецслужбами и, самое главное, "кошельком" УВО-ОУН*, добавил историк. "Ярый замкнул на себя все финансовые потоки, приходящие националистам от немецкой разведки, украинских диаспор в США и других странах, а также иных спонсоров. Получив в свое распоряжение все финансы, Ярый неоднократно подвергался критике функционеров за непрозрачность их траты и неподотчетность", - сказал Матвеев. По его словам, на Бандеру Ярый "положил глаз" еще в 1933 году, когда читал лекции по разведке и контрразведке на курсах УВО в Данциге, и впредь начал его активно поддерживать и продвигать. "Бандера при протекции Ярого стал главой Краевой экзекутивы в Западной Украине и стремился использовать террористические методы в деятельности организации, которые вскоре довели его до "цугундера", - добавил эксперт. В июне 1934 года за участие в подготовке политического убийства в Варшаве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого Бандера вместе с группой своих сподвижников оказался в тюрьме и почти на пять лет выпал из обоймы активных функционеров ОУН*. "Ряд источников утверждают, что именно Ярый был инициатором раскола ОУН*. И на это у "серого кардинала" были сугубо личные причины", - отметил Матвеев. По словам историка, после смерти Коновальца его "законный наследник" Мельник решил наконец устроить проверку финансовой деятельности Ярого, от которой тот под разными предлогами уклонялся. "В это же время, после разгрома Германией Польши, из тюрем были выпущены Степан Бандера и его сторонники – молодые радикалы, разочаровавшиеся в своих прежних "вождях". В результате непреодолимых разногласий к апрелю 1941 года образовалось две организации: ОУН* (м) – Мельника и ОУН* (б) – Бандеры. Рико Ярый получил у бандеровцев должность руководителя внешнеполитической референтуры, оставив за собой все контакты с немецкой разведкой", - добавил Матвеев. Именно Ярый после убийства Коновальца свел своих кураторов из абвера с Мельником и Бандерой и способствовал их вербовке, подчеркнул Матвеев. "Кто вербовал Бандеру - я не помню, но последний на связи состоял у меня", - сообщил советскому следствию Штольце. "Таким образом, Рико Ярый, не желая давать отчет о расходах финансовых средств Мельнику (а его признали виновным в хищении, ни много ни мало, 100 тысяч долларов США), стал одним из организаторов раскола, переметнувшись в лагерь Бандеры, где каких-либо претензий к нему никто не имел. Более того, часть имевшихся у него средств он передал Бандере на нужды его организации", - отметил Матвеев. По этому поводу Штольце сообщил следствию: "Во время возникшего между ними (Бандерой и Мельником - ред.) конфликта Ярый примкнул к Бандере, утверждая, что он наиболее подходящая фигура для руководства украинскими националистами. Согласно моей рекомендации, Канарис (руководитель абвера - ред.) остановился на кандидатуре Бандеры и ему была поручена организация антисоветских выступлений на территории Западной Украины". Воры, потерявшие довериеНо буквально через две недели после начала вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз ОУН* Бандеры стала первой из структур украинских националистов, напрочь подорвавшей доверие к себе со стороны "берлинских хозяев" после несанкционированного немецкими властями провозглашения в только что оккупированном Львове 30 июня 1941 года так называемого независимого "Украинского государства" с "правительством" во главе с Ярославом Стецько. "В политическом отношении ни я, ни Канарис не давали Бандере никаких гарантий, за исключением туманного обещания помочь "освободительным чаяниям" украинских националистов в случае их активной работы на германскую разведку. Впрочем, "украинские националисты" и без политических гарантий верой и правдой выполняли наши указания, так как они уже много лет существовали исключительно на деньги германского генерального штаба", - заявил Штольце на следствии. По его словам, поскольку действия Бандеры противоречили планам германского правительства, не намеренного предоставлять украинским националистам, не говоря уже об украинском народе, даже тени самостоятельности, Канарис предложил прекратить сотрудничество с Бандерой. "Об этом я заявил Бандере, сказав, что его самовольные политические мероприятия свидетельствуют о нелояльном отношении к Германии. Бандера оправдывался, утверждая, что он стремился принести пользу Германии, но после этой встречи дальнейшая связь с ним была прекращена", - рассказывал следователю Штольце. Однако обвинения в "играх в самостийность" были не единственной претензией абвера к своему агенту - пользуясь случаем, немецкая разведка припомнила вождю националистов и другие грехи, на которые ранее закрывала глаза, отметил Матвеев. Согласно показаниям Штольце, "для порыва связи с Бандерой был использован факт, что последний в 1940 году, получив от абвера большую сумму денег для формирования подполья в целях организации подрывной деятельности, эти средства пытался присвоить и перевел в один из швейцарских банков, откуда они нами были изъяты и снова возвращены Бандере. Причем такой же факт имел место и с Мельником". "То есть, немецкие разведчики, возмущенные столь наглым воровством их финансовых вливаний в ОУН*, через свои оперативные возможности в Швейцарии извлекали свои же собственные деньги с личных счетов Бандеры и Мельника и возвращали их обратно жуликоватым лидерам националистов с назиданием, что эти средства, мол, вам давались не на личные нужды, а на организацию подполья в СССР", - пояснил Матвеев. По его мнению, нынешние украинские власти из нового поколения националистов по части воровства западной финансовой помощи ни в чем не уступают вождям ОУН* сороковых годов, ни Ярому, ни Бандере с Мельником. "Видимо, работает "генетическая память", - добавил историк. Бандеровский "бунт на корабле" с провозглашением "незалежности" был быстро подавлен, отметил Матвеев. "На предъявленный нацистами ультиматум немедленно и без всяких условий распустить "правительство Украинского государства", сформированное 30 июня 1941 года во Львове, они ответили категорическим отказом. В результате его организаторы Степан Бандера и Ярослав Стецько отправились прямой дорогой сначала в Центральную берлинскую тюрьму, а затем в концлагерь Заксенхаузен. Правда, сидел Бандера не в общем бараке с тяготами и лишениями, а в специальном блоке "Целленбау" для особо важных заключенных c достаточно мягкими условиями содержания", - сказал историк. Через некоторое время компанию Бандере составил и его главный политический соперник Мельник, поскольку он и его сторонники вскоре наступили на те же "грабли", публично объявив сразу после оккупации немецкими войсками Киева 5 октября 1941 года "о восстановлении украинской независимости" и о признании Мельника единоличным вождем Украины, добавил Матвеев. "После очередного самоуправства националистов на оккупированной Германией территории по указанию рейхскомиссара Украины Эриха Коха немецкие органы безопасности буквально "закатали в асфальт" как бандеровцев, так и мельниковцев, распустив, отменив и запретив все возможные очаги распространения "самостийности". Только в одном Киеве более 600 активистов ОУН* оказались в расстрельной яме печально известного Бабьего Яра", - сказал Матвеев. По его словам, осенью 1944 года, после ряда стратегических поражений на восточном фронте, власти агонизирующего Третьего рейха "наступили на горло собственной песне" и вспомнили про Бандеру, решив в корне пересмотреть свое отношение к украинскому национализму как потенциальному союзнику в войне против СССР. "Из концлагерей были выпущены на свободу несколько десятков украинских националистических деятелей, в том числе Степан Бандера и Андрей Мельник. Немецкие власти намеревались использовать их организации для диверсионной деятельности в тылу Красной Армии в надежде хоть как-то ослабить наступательный потенциал противника", - сказал Матвеев. Бандеру перевезли в Берлин и предложили возглавить Украинский национальный комитет с подчинением ему всех украинских националистических группировок (по аналогии с Комитетом освобождения народов России во главе с предателем, генералом Андреем Власовым). "Однако Бандера снова "запел свою старую песню", выдвинув условие – признать "Акт возрождения Украинского государства" и придать создаваемой украинской армии статус вооруженных сил самостоятельного государства. Но немецкая сторона, даже несмотря на отступление по всем фронтам и потерю контроля над территорией Украины, на признание ее независимости вновь не пошла, и соглашение с Бандерой так и не состоялось", - отметил Матвеев. "Тем временем, лидер ОУН* (б) в феврале 1945 года при помощи соратников бежал из Берлина из-под надзора гестапо и по фальшивым документам переехал в район австрийского Тироля, потом в Вену, а незадолго до капитуляции нацистской Германии перебрался в уже оккупированную американцами Баварию", - добавил историк. Справедливое возмездиеК началу 1950-х годов Бандера полностью легализовался и обосновался в Мюнхене, где нашел новых спонсоров для ОУН* в лице американских и британских спецслужб, с которыми он установил тесное сотрудничество. "Однако в кругу главных функционеров ОУН* (б) взаимоотношения после войны практически не изменились и напоминали схватку за власть "пауков в банке", где выживает только сильнейший. В 1946 году в организации назрела очередная внутренняя "смута", инициаторами которой стали молодые "реформисты" Зиновий Матла и Лев Ребет. Спустя семь лет этот раскол в рядах бандеровцев оформился в создание третьей по счету ОУН* – "за границей" (ОУН* (з)), лишний раз подтвердив мудрость известного афоризма: "Где два украинца – там три гетмана", - сказал Матвеев. За всеми пертурбациями в структурах ОУН*, как при Сталине, так и при Хрущеве, внимательно наблюдали советские спецслужбы, всегда имевшие в организации свои агентурные позиции и не оставлявшие идею ликвидации ее лидера, добавил эксперт. "В итоге 15 октября 1959 года рука советской разведки вновь вмешалась в судьбу Степана Бандеры, на этот раз поставив в ней окончательную точку", - отметил Матвеев. Бандера был убит в Мюнхене агентом КГБ СССР. "Насколько эта акция была оправдана – вопрос риторический. С одной стороны, к этому времени националистическое подполье на территории СССР было полностью разгромлено и не представляло серьезной опасности для советской власти. С другой – это акт справедливого возмездия за реки крови советских граждан и поляков, пролитых бандеровцами за долгие годы своей деятельности", - сказал Матвеев.* Запрещенная в России экстремистская организация

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в мире, украина, германия, россия, степан бандера, андрей мельник, роман шухевич, организации украинских националистов* (оун)*