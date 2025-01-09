В Тверской области умер обвиняемый в убийстве четырех детей
Обвиняемый в убийстве четырех детей в Тверской области умер в больнице
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской областиСотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 9 янв — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве своих четверых детей в частном доме в Калининском округе Тверской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
В конце декабря прокуратура региона сообщала, что тела четырех погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СУ СК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве детей подозревается их отец. Суд на выездном заседании избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее мужчине предъявили обвинение.
"Обвиняемый в убийстве своих четверых детей скончался в больнице", — сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
Источник уточнил, что умер мужчина более недели назад.
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28 декабря 2024, 09:37