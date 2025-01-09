https://ria.ru/20250109/turtsija-1992881408.html

СМИ: Турция начала обратный отсчет до военных действий в Сирии

СМИ: Турция начала обратный отсчет до военных действий в Сирии - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: Турция начала обратный отсчет до военных действий в Сирии

Турция начала обратный отсчет времени до военных действий в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК), переговоров с боевиками не будет, сообщила турецкая... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:28:00+03:00

2025-01-09T08:28:00+03:00

2025-01-09T08:38:00+03:00

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АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Турция начала обратный отсчет времени до военных действий в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК), переговоров с боевиками не будет, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet. ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на военные источники. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной. "До сих пор дипломатии давали время. Но песочные часы на исходе. С этого момента начинается обратный отсчет времени до военных действий", - пишет издание. Газета отмечает, что Анкара не пойдет на переговоры с курдскими боевиками в Сирии. "РПК-YPG, с другой стороны, все еще стремятся к переговорам. Однако и новая сирийская администрация, и Турция закрыты для переговоров", - подчеркивает издание.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html

https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992769942.html

сирия

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, турция, анкара (провинция), башар асад, хакан фидан, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024