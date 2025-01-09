https://ria.ru/20250109/tseli-1992920450.html

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития - РИА Новости, 09.01.2025

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:53:00+03:00

2025-01-09T12:53:00+03:00

2025-01-09T14:25:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в Telegram-канале правительства."Он (план. — Прим. ред.) будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом", — уточнили в кабмине.Как отметили в правительстве, единый план определяет "стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет". Документ объединяет задачи майского указа президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевых и региональных стратегий, дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.В правительстве отметили, что при реализации единого плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечения технологического суверенитета.

https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992154407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика, правительство рф