Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в Telegram-канале правительства.
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"Он (план. — Прим. ред.) будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом", — уточнили в кабмине.
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Как отметили в правительстве, единый план определяет "стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет".
Документ объединяет задачи майского указа президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевых и региональных стратегий, дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.
В правительстве отметили, что при реализации единого плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечения технологического суверенитета.
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