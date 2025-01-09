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Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития - РИА Новости, 09.01.2025
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12:53 09.01.2025 (обновлено: 14:25 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/tseli-1992920450.html
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития - РИА Новости, 09.01.2025
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:53:00+03:00
2025-01-09T14:25:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в Telegram-канале правительства."Он (план. — Прим. ред.) будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом", — уточнили в кабмине.Как отметили в правительстве, единый план определяет "стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет". Документ объединяет задачи майского указа президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевых и региональных стратегий, дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.В правительстве отметили, что при реализации единого плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечения технологического суверенитета.
https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992154407.html
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россия, михаил мишустин, экономика, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Правительство РФ
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщили в Telegram-канале правительства.
«
"Он (план. — Прим. ред.) будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом", — уточнили в кабмине.
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Как отметили в правительстве, единый план определяет "стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет".
Документ объединяет задачи майского указа президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевых и региональных стратегий, дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.
В правительстве отметили, что при реализации единого плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечения технологического суверенитета.
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