Рейтинг@Mail.ru
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 09.01.2025 (обновлено: 05:30 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/tryudo-1992875097.html
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2025
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос
Более 80% канадцев поддерживают решение премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку, однако оно не улучшило позиции Либеральной партии, сообщает... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T05:27:00+03:00
2025-01-09T05:30:00+03:00
в мире
канада
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Более 80% канадцев поддерживают решение премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку, однако оно не улучшило позиции Либеральной партии, сообщает телеканал Global News со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Ipsos. Опрос был проведен 6–7 января среди 1 тысячи канадцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов опроса составляет около 3,8 процентных пункта. Согласно результатам опроса, 81% канадцев одобряют уход Трюдо, причём более половины из них выразили "решительное одобрение". Среди сторонников Либеральной партии Канады это решение поддержали 70% респондентов. Однако рейтинг партии остаётся на уровне 20%, что близко к историческому минимуму, в то время как поддержка оппозиционной ей Консервативной партии выросла до 46%. На вопрос о вероятности голосования за Либеральную партию на следующих выборах 57% опрошенных ответили отрицательно, а только 23% заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Решение Трюдо об уходе, как он сам заявил ранее, связано с невозможностью эффективно вести предвыборную кампанию в условиях внутрипартийных разногласий. Тем не менее, опрошенные телеканалом эксперты считают, что преемник Трюдо также столкнётся с серьёзными трудностями на фоне растущей популярности консерваторов. "Очевидно, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, особенно учитывая значительный отрыв консерваторов", – отметила эксперт по связям с правительством Мэри Энн Картер в интервью Global News. Ранее Трюдо столкнулся с критикой как внутри своей партии, так и со стороны оппозиции. Почти 40% канадцев оценили его деятельность как неудовлетворительную. Эксперты считают, что популярность Либеральной партии серьёзно связана с длительным пребыванием Трюдо у власти, что создаёт дополнительные сложности для его возможного преемника.
https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html
https://ria.ru/20250108/mask-1992798778.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_48cc58dcc354f5da9b171b0c213e0b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос

Global News: свыше 80% канадцев удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку

© AP Photo / Jack TaylorДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Jack Taylor
Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Более 80% канадцев поддерживают решение премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку, однако оно не улучшило позиции Либеральной партии, сообщает телеканал Global News со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Ipsos.
Опрос был проведен 6–7 января среди 1 тысячи канадцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов опроса составляет около 3,8 процентных пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США
7 января, 22:38
Согласно результатам опроса, 81% канадцев одобряют уход Трюдо, причём более половины из них выразили "решительное одобрение". Среди сторонников Либеральной партии Канады это решение поддержали 70% респондентов. Однако рейтинг партии остаётся на уровне 20%, что близко к историческому минимуму, в то время как поддержка оппозиционной ей Консервативной партии выросла до 46%.
На вопрос о вероятности голосования за Либеральную партию на следующих выборах 57% опрошенных ответили отрицательно, а только 23% заявили, что готовы рассмотреть такую возможность.
Решение Трюдо об уходе, как он сам заявил ранее, связано с невозможностью эффективно вести предвыборную кампанию в условиях внутрипартийных разногласий. Тем не менее, опрошенные телеканалом эксперты считают, что преемник Трюдо также столкнётся с серьёзными трудностями на фоне растущей популярности консерваторов.
"Очевидно, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, особенно учитывая значительный отрыв консерваторов", – отметила эксперт по связям с правительством Мэри Энн Картер в интервью Global News.
Ранее Трюдо столкнулся с критикой как внутри своей партии, так и со стороны оппозиции. Почти 40% канадцев оценили его деятельность как неудовлетворительную. Эксперты считают, что популярность Либеральной партии серьёзно связана с длительным пребыванием Трюдо у власти, что создаёт дополнительные сложности для его возможного преемника.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Маск посмеялся над словами Трюдо о суверенитете Канады
Вчера, 11:01
 
В миреКанадаДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала