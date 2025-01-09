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Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2025
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос
Более 80% канадцев поддерживают решение премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку, однако оно не улучшило позиции Либеральной партии, сообщает... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T05:27:00+03:00
2025-01-09T05:27:00+03:00
2025-01-09T05:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Более 80% канадцев поддерживают решение премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку, однако оно не улучшило позиции Либеральной партии, сообщает телеканал Global News со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Ipsos. Опрос был проведен 6–7 января среди 1 тысячи канадцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов опроса составляет около 3,8 процентных пункта. Согласно результатам опроса, 81% канадцев одобряют уход Трюдо, причём более половины из них выразили "решительное одобрение". Среди сторонников Либеральной партии Канады это решение поддержали 70% респондентов. Однако рейтинг партии остаётся на уровне 20%, что близко к историческому минимуму, в то время как поддержка оппозиционной ей Консервативной партии выросла до 46%. На вопрос о вероятности голосования за Либеральную партию на следующих выборах 57% опрошенных ответили отрицательно, а только 23% заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Решение Трюдо об уходе, как он сам заявил ранее, связано с невозможностью эффективно вести предвыборную кампанию в условиях внутрипартийных разногласий. Тем не менее, опрошенные телеканалом эксперты считают, что преемник Трюдо также столкнётся с серьёзными трудностями на фоне растущей популярности консерваторов. "Очевидно, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, особенно учитывая значительный отрыв консерваторов", – отметила эксперт по связям с правительством Мэри Энн Картер в интервью Global News. Ранее Трюдо столкнулся с критикой как внутри своей партии, так и со стороны оппозиции. Почти 40% канадцев оценили его деятельность как неудовлетворительную. Эксперты считают, что популярность Либеральной партии серьёзно связана с длительным пребыванием Трюдо у власти, что создаёт дополнительные сложности для его возможного преемника.
https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html
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в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос
Global News: свыше 80% канадцев удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости.
Более 80% канадцев поддерживают решение премьер-министра страны Джастина Трюдо уйти в отставку, однако оно не улучшило позиции Либеральной партии, сообщает
телеканал Global News со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Ipsos.
Опрос был проведен 6–7 января среди 1 тысячи канадцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов опроса составляет около 3,8 процентных пункта.
Согласно результатам опроса, 81% канадцев одобряют уход Трюдо
, причём более половины из них выразили "решительное одобрение". Среди сторонников Либеральной партии Канады
это решение поддержали 70% респондентов. Однако рейтинг партии остаётся на уровне 20%, что близко к историческому минимуму, в то время как поддержка оппозиционной ей Консервативной партии выросла до 46%.
На вопрос о вероятности голосования за Либеральную партию на следующих выборах 57% опрошенных ответили отрицательно, а только 23% заявили, что готовы рассмотреть такую возможность.
Решение Трюдо об уходе, как он сам заявил ранее, связано с невозможностью эффективно вести предвыборную кампанию в условиях внутрипартийных разногласий. Тем не менее, опрошенные телеканалом эксперты считают, что преемник Трюдо также столкнётся с серьёзными трудностями на фоне растущей популярности консерваторов.
"Очевидно, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, особенно учитывая значительный отрыв консерваторов", – отметила эксперт по связям с правительством Мэри Энн Картер в интервью Global News.
Ранее Трюдо столкнулся с критикой как внутри своей партии, так и со стороны оппозиции. Почти 40% канадцев оценили его деятельность как неудовлетворительную. Эксперты считают, что популярность Либеральной партии серьёзно связана с длительным пребыванием Трюдо у власти, что создаёт дополнительные сложности для его возможного преемника.