https://ria.ru/20250109/trln-1992972706.html

На модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 4,5 триллиона рублей

На модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 4,5 триллиона рублей - РИА Новости, 09.01.2025

На модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 4,5 триллиона рублей

На реализацию нового федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей, сообщил глава Минстроя РФ РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:37:00+03:00

2025-01-09T16:37:00+03:00

2025-01-09T16:45:00+03:00

экономика

жкх

россия

ирек файзуллин

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На реализацию нового федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел совещание с членами правительства. Во время совещания Путин спросил Файзуллина об объеме финансирования нового федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года. "Общий объем финансирования из всех источников, Владимир Владимирович, вами поставлена задача - 4,5 триллиона", - ответил Файзуллин. Путин назвал очень важным элементом нового федпроекта модернизацию объектов питьевого водоснабжения и попросил министра держать это на особом контроле. "Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым", - заключил президент.

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, жкх, россия, ирек файзуллин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)