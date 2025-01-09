https://ria.ru/20250109/tramp-1993018703.html

FT: команда Трампа пересматривает подход к Украине

FT: команда Трампа пересматривает подход к Украине - РИА Новости, 10.01.2025

FT: команда Трампа пересматривает подход к Украине

Команда будущего президента США Дональда Трампа пересматривает подход к Украине, Вашингтон продолжит помогать Киеву и после вступления в должность избранного... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-09T21:08:00+03:00

2025-01-09T21:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Команда будущего президента США Дональда Трампа пересматривает подход к Украине, Вашингтон продолжит помогать Киеву и после вступления в должность избранного главы американского государства, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников. Собеседники издания заявили, что обсуждение ситуации с членами будущей администрация Трампа в последние недели показало, что те еще не решили, как завершить конфликт на Украине, и что поддержка Киева продолжится после инаугурации Трампа, намеченной на 20 января. "Вся команда (Трампа - ред.) одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине", - цитирует газета одного из чиновников. Источник издания также добавил, что будущая администрация Трампа опасается сравнений украинского кризиса с "катастрофическим" уходом США из Афганистана при президенте Джо Байдене и не хотела бы повторения подобного провала. Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато