FT: команда Трампа пересматривает подход к Украине
FT сообщила о намерении команды Трампа поменять подход по миру на Украине
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Команда будущего президента США Дональда Трампа пересматривает подход к Украине, Вашингтон продолжит помогать Киеву и после вступления в должность избранного главы американского государства, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.
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"Вся команда (Трампа - ред.) одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине", - цитирует газета одного из чиновников.
Источник издания также добавил, что будущая администрация Трампа опасается сравнений украинского кризиса с "катастрофическим" уходом США из Афганистана при президенте Джо Байдене и не хотела бы повторения подобного провала.
Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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