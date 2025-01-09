https://ria.ru/20250109/tramp-1993013377.html

Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине

Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 09.01.2025

Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине

выступая с предвыборной программой по телеканалу "Беларусь1", заявил о своей поддержке бразильско-китайской инициативы по урегулированию на Украине и рассказал, РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:11:00+03:00

2025-01-09T20:11:00+03:00

2025-01-09T20:11:00+03:00

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МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков, выступая с предвыборной программой по телеканалу "Беларусь1", заявил о своей поддержке бразильско-китайской инициативы по урегулированию на Украине и рассказал, что не верит заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. "Я выступаю за более глубокое участие Беларуси в китайской инициативе "Сообщество единой судьбы человечества". Мирные инициативы Китая созвучны с белорусской миролюбивой политикой. Следует подчеркнуть поддержку нами бразильско-китайской платформы "Друзья мира", призванной прекратить войну и достигнуть мира в Украине. Считаю, что Беларусь должна присоединиться", - сказал Сыранков.Он подчеркнул, что Белоруссия больше всех заинтересована в достижении справедливого мира на Украине и в обязательном учете белорусских национальных интересов. "Нам нужны как реально работающие гарантии безопасности от Киева, так и возврат украденной киевским режимом госсобственности (Белоруссии – ред.) в Украине", - сказал кандидат в президенты. По его мнению, за бразильско-китайской мирной инициативой стоит интерес стран Глобального большинства сделать мир более справедливым, но Запад этого боится, ведь ему придется принять не свои правила игры, а подчиниться большинству – тем странам, которые он колонизировал и дискриминировал столетиями. "Лично я не верю Трампу и его желанию принести мир на Украину. Это не более, чем политическая уловка, чтобы не допустить перехода мирной инициативы Глобальному большинству, чтобы сохранить доминирование американцев, посеять недоверие и раскол между Россией и Китаем, "плюшками" американского мира перетянуть Россию под западный контроль", - сказал Сыранков. С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992998905.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, китай, дональд трамп, александр лукашенко, олег гайдукевич