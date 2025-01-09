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Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
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20:11 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1993013377.html
Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине
Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине
выступая с предвыборной программой по телеканалу "Беларусь1", заявил о своей поддержке бразильско-китайской инициативы по урегулированию на Украине и рассказал, РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:11:00+03:00
2025-01-09T20:11:00+03:00
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МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков, выступая с предвыборной программой по телеканалу "Беларусь1", заявил о своей поддержке бразильско-китайской инициативы по урегулированию на Украине и рассказал, что не верит заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. &quot;Я выступаю за более глубокое участие Беларуси в китайской инициативе &quot;Сообщество единой судьбы человечества&quot;. Мирные инициативы Китая созвучны с белорусской миролюбивой политикой. Следует подчеркнуть поддержку нами бразильско-китайской платформы &quot;Друзья мира&quot;, призванной прекратить войну и достигнуть мира в Украине. Считаю, что Беларусь должна присоединиться&quot;, - сказал Сыранков.Он подчеркнул, что Белоруссия больше всех заинтересована в достижении справедливого мира на Украине и в обязательном учете белорусских национальных интересов. "Нам нужны как реально работающие гарантии безопасности от Киева, так и возврат украденной киевским режимом госсобственности (Белоруссии – ред.) в Украине", - сказал кандидат в президенты. По его мнению, за бразильско-китайской мирной инициативой стоит интерес стран Глобального большинства сделать мир более справедливым, но Запад этого боится, ведь ему придется принять не свои правила игры, а подчиниться большинству – тем странам, которые он колонизировал и дискриминировал столетиями. "Лично я не верю Трампу и его желанию принести мир на Украину. Это не более, чем политическая уловка, чтобы не допустить перехода мирной инициативы Глобальному большинству, чтобы сохранить доминирование американцев, посеять недоверие и раскол между Россией и Китаем, "плюшками" американского мира перетянуть Россию под западный контроль", - сказал Сыранков. С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992998905.html
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в мире, белоруссия, украина, китай, дональд трамп, александр лукашенко, олег гайдукевич
В мире, Белоруссия, Украина, Китай, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич
Кандидат в президенты Белоруссии не верит словам Трампа о мире на Украине

Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков не верит заявлениям Трампа по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков, выступая с предвыборной программой по телеканалу "Беларусь1", заявил о своей поддержке бразильско-китайской инициативы по урегулированию на Украине и рассказал, что не верит заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта.
«

"Я выступаю за более глубокое участие Беларуси в китайской инициативе "Сообщество единой судьбы человечества". Мирные инициативы Китая созвучны с белорусской миролюбивой политикой. Следует подчеркнуть поддержку нами бразильско-китайской платформы "Друзья мира", призванной прекратить войну и достигнуть мира в Украине. Считаю, что Беларусь должна присоединиться", - сказал Сыранков.

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Он подчеркнул, что Белоруссия больше всех заинтересована в достижении справедливого мира на Украине и в обязательном учете белорусских национальных интересов. "Нам нужны как реально работающие гарантии безопасности от Киева, так и возврат украденной киевским режимом госсобственности (Белоруссии – ред.) в Украине", - сказал кандидат в президенты.
По его мнению, за бразильско-китайской мирной инициативой стоит интерес стран Глобального большинства сделать мир более справедливым, но Запад этого боится, ведь ему придется принять не свои правила игры, а подчиниться большинству – тем странам, которые он колонизировал и дискриминировал столетиями. "Лично я не верю Трампу и его желанию принести мир на Украину. Это не более, чем политическая уловка, чтобы не допустить перехода мирной инициативы Глобальному большинству, чтобы сохранить доминирование американцев, посеять недоверие и раскол между Россией и Китаем, "плюшками" американского мира перетянуть Россию под западный контроль", - сказал Сыранков.
С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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В миреБелоруссияУкраинаКитайДональд ТрампАлександр ЛукашенкоОлег Гайдукевич
 
 
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