https://ria.ru/20250109/tramp-1992998905.html
У Трампа нет мирного плана по Украине, заявили в Польше
У Трампа нет мирного плана по Украине, заявили в Польше - РИА Новости, 09.01.2025
У Трампа нет мирного плана по Украине, заявили в Польше
Избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана по Украине, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:31:00+03:00
2025-01-09T18:31:00+03:00
2025-01-09T18:31:00+03:00
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ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не имеет мирного плана по Украине, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с коллегами из стран НАТО в немецком Рамштайн. "Мирного плана для Украины нет. Он не был представлен. Есть сообщения СМИ, были заявления президента Трампа во время избирательной кампании. Но какого-то видения, которое могло бы быть дискутировано и анализировано, еще нет", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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У Трампа нет мирного плана по Украине, заявили в Польше
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: у Трампа нет мирного плана по Украине