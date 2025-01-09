https://ria.ru/20250109/tramp-1992995848.html

Суд отклонил просьбу Трампа отложить вынесение приговора

Суд отклонил просьбу Трампа отложить вынесение приговора - РИА Новости, 09.01.2025

Суд отклонил просьбу Трампа отложить вынесение приговора

Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил просьбу избранного президента США Дональда Трампа отложить вынесение ему приговора 10 января по уголовному делу о... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:16:00+03:00

2025-01-09T18:16:00+03:00

2025-01-09T18:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил просьбу избранного президента США Дональда Трампа отложить вынесение ему приговора 10 января по уголовному делу о фальсификации деловой документации, следует из текста решения, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Предложенное вами постановление об обосновании причины было рассмотрено судьей Ривьерой, который отказался подписать указ", - говорится в решении апелляционного суда, направленного адвокатам Трампа на просьбу отложить вынесение приговора. Ранее избранный президент США Дональд Трамп также подал ходатайство в Верховный суд с просьбой приостановить разбирательство в суде Нью-Йорка, который в пятницу должен вынести ему приговор по делу о выплатах порноактрисе. Трамп в связи с предстоящей инаугурацией 20 января защищен иммунитетом от уголовного преследования, что ранее подтвердил Верховный суд, отмечается в ходатайстве. Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая на том, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20241122/tramp-1985291954.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization