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Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios - РИА Новости, 09.01.2025
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15:59 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1992963290.html
Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios
Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios
Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:59:00+03:00
2025-01-09T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Сенаторам был представлен предварительный план из 100 указов, о котором им рассказали на встрече с Трампом", - пишет портал, ссылаясь на двух участников встречи. Как уточняется, одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. Кроме того, план включает использование местных правоохранительных органов для помощи в миграционных операциях, продолжение строительства стены на границе и новые ограничения на предоставление убежища. Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios

Axios: Трамп представил сенаторам план из ста указов

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Сенаторам был представлен предварительный план из 100 указов, о котором им рассказали на встрече с Трампом", - пишет портал, ссылаясь на двух участников встречи.
Как уточняется, одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
Кроме того, план включает использование местных правоохранительных органов для помощи в миграционных операциях, продолжение строительства стены на границе и новые ограничения на предоставление убежища.
Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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