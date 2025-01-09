https://ria.ru/20250109/tramp-1992963290.html

Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios

Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios - РИА Новости, 09.01.2025

Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:59:00+03:00

2025-01-09T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Сенаторам был представлен предварительный план из 100 указов, о котором им рассказали на встрече с Трампом", - пишет портал, ссылаясь на двух участников встречи. Как уточняется, одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. Кроме того, план включает использование местных правоохранительных органов для помощи в миграционных операциях, продолжение строительства стены на границе и новые ограничения на предоставление убежища. Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992893619.html

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в мире, сша, мексика, дональд трамп, министерство обороны сша