Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1992961257.html
В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой
В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой - РИА Новости, 09.01.2025
В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой
Европа реагирует опасливо и почти шепотом на заявления избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:49:00+03:00
2025-01-09T15:49:00+03:00
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа реагирует опасливо и почти шепотом на заявления избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Там же из Вашингтона звучат разные слова про мнения людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа. Понятно, что страшно реагировать на слова Трампа, поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Трампа сделать Гренландию частью США. Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992959685.html
https://ria.ru/20250109/ssha-1992958206.html
гренландия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b295963d1c7f7071abc5191a89d2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой

Песков: Европа реагирует опасливо и почти шепотом на заявления Трампа

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа реагирует опасливо и почти шепотом на заявления избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там же из Вашингтона звучат разные слова про мнения людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа. Понятно, что страшно реагировать на слова Трампа, поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Трампа сделать Гренландию частью США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле
Вчера, 15:45
Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В США назвали требование Трампа к НАТО поводом для выхода из альянса
Вчера, 15:40
 
В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала