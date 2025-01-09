https://ria.ru/20250109/tramp-1992961257.html

В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой

В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой - РИА Новости, 09.01.2025

В Кремле назвали реакцию Европы на заявления Трампа опасливой

Европа реагирует опасливо и почти шепотом на заявления избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:49:00+03:00

2025-01-09T15:49:00+03:00

2025-01-09T15:49:00+03:00

в мире

гренландия

сша

европа

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа реагирует опасливо и почти шепотом на заявления избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Там же из Вашингтона звучат разные слова про мнения людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа. Понятно, что страшно реагировать на слова Трампа, поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Трампа сделать Гренландию частью США. Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992959685.html

https://ria.ru/20250109/ssha-1992958206.html

гренландия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков