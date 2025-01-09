https://ria.ru/20250109/tramp-1992923729.html

В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais

В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais - РИА Новости, 09.01.2025

В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais

Обеспокоенность позицией избранного президента США Дональда Трампа по ряду внешнеполитических вопросов, в частности по вопросу Гренландии, растёт в Европе,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:20:00+03:00

2025-01-09T13:20:00+03:00

2025-01-09T13:20:00+03:00

в мире

гренландия

сша

европа

дональд трамп

марк рютте

нато

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обеспокоенность позицией избранного президента США Дональда Трампа по ряду внешнеполитических вопросов, в частности по вопросу Гренландии, растёт в Европе, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник. Как отмечается в статье, страны Евросоюза и НАТО с большой неопределённостью ожидают прихода Трампа к власти на фоне его обещаний повысить тарифы на европейские товары, а также требований к союзникам увеличить расходы на оборону. Однако вопрос Гренландии вызывает особенную тревогу, пишет газета. "Позиция Трампа очень беспокоит... Не только из-за будущих перспектив и вопроса о том, предпримет ли он какие-то действия в отношении Гренландии или нет, но и поскольку подобное вмешательство может пошатнуть отношения между Европой и США", - приводит газета слова высокопоставленного источника из Европы. Как отмечают авторы статьи, даже если заявления Трампа - не более, чем тактика, позволяющая начинать переговоры с позиции силы в преддверии инаугурации, которая состоится 20 января, его высказывания начинают звучать намного более серьёзно. В декабре 2024 года команда Трампа сообщила европейским чиновникам о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Трамп в конце декабря также назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992918927.html

https://ria.ru/20250109/prisoedinenie-1992875328.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992865770.html

гренландия

сша

европа

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, марк рютте, нато, дания