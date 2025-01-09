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В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais - РИА Новости, 09.01.2025
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13:20 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1992923729.html
В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais
В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais - РИА Новости, 09.01.2025
В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais
Обеспокоенность позицией избранного президента США Дональда Трампа по ряду внешнеполитических вопросов, в частности по вопросу Гренландии, растёт в Европе,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:20:00+03:00
2025-01-09T13:20:00+03:00
в мире
гренландия
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дональд трамп
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обеспокоенность позицией избранного президента США Дональда Трампа по ряду внешнеполитических вопросов, в частности по вопросу Гренландии, растёт в Европе, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник. Как отмечается в статье, страны Евросоюза и НАТО с большой неопределённостью ожидают прихода Трампа к власти на фоне его обещаний повысить тарифы на европейские товары, а также требований к союзникам увеличить расходы на оборону. Однако вопрос Гренландии вызывает особенную тревогу, пишет газета. "Позиция Трампа очень беспокоит... Не только из-за будущих перспектив и вопроса о том, предпримет ли он какие-то действия в отношении Гренландии или нет, но и поскольку подобное вмешательство может пошатнуть отношения между Европой и США", - приводит газета слова высокопоставленного источника из Европы. Как отмечают авторы статьи, даже если заявления Трампа - не более, чем тактика, позволяющая начинать переговоры с позиции силы в преддверии инаугурации, которая состоится 20 января, его высказывания начинают звучать намного более серьёзно. В декабре 2024 года команда Трампа сообщила европейским чиновникам о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Трамп в конце декабря также назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992918927.html
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в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, марк рютте, нато, дания
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Дания
В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais

Pais: в Европе растет обеспокоенность позицией Трампа по вопросу Гренландии

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обеспокоенность позицией избранного президента США Дональда Трампа по ряду внешнеполитических вопросов, в частности по вопросу Гренландии, растёт в Европе, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник.
Как отмечается в статье, страны Евросоюза и НАТО с большой неопределённостью ожидают прихода Трампа к власти на фоне его обещаний повысить тарифы на европейские товары, а также требований к союзникам увеличить расходы на оборону. Однако вопрос Гренландии вызывает особенную тревогу, пишет газета.
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"Позиция Трампа очень беспокоит... Не только из-за будущих перспектив и вопроса о том, предпримет ли он какие-то действия в отношении Гренландии или нет, но и поскольку подобное вмешательство может пошатнуть отношения между Европой и США", - приводит газета слова высокопоставленного источника из Европы.
Как отмечают авторы статьи, даже если заявления Трампа - не более, чем тактика, позволяющая начинать переговоры с позиции силы в преддверии инаугурации, которая состоится 20 января, его высказывания начинают звучать намного более серьёзно.
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В декабре 2024 года команда Трампа сообщила европейским чиновникам о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
Трамп в конце декабря также назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампМарк РюттеНАТОДания
 
 
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