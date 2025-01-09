В Европе обеспокоены позицией Трампа по Гренландии, сообщает Pais
Pais: в Европе растет обеспокоенность позицией Трампа по вопросу Гренландии
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обеспокоенность позицией избранного президента США Дональда Трампа по ряду внешнеполитических вопросов, в частности по вопросу Гренландии, растёт в Европе, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник.
Как отмечается в статье, страны Евросоюза и НАТО с большой неопределённостью ожидают прихода Трампа к власти на фоне его обещаний повысить тарифы на европейские товары, а также требований к союзникам увеличить расходы на оборону. Однако вопрос Гренландии вызывает особенную тревогу, пишет газета.
"Позиция Трампа очень беспокоит... Не только из-за будущих перспектив и вопроса о том, предпримет ли он какие-то действия в отношении Гренландии или нет, но и поскольку подобное вмешательство может пошатнуть отношения между Европой и США", - приводит газета слова высокопоставленного источника из Европы.
Как отмечают авторы статьи, даже если заявления Трампа - не более, чем тактика, позволяющая начинать переговоры с позиции силы в преддверии инаугурации, которая состоится 20 января, его высказывания начинают звучать намного более серьёзно.
В декабре 2024 года команда Трампа сообщила европейским чиновникам о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
Трамп в конце декабря также назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.