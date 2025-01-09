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В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу - РИА Новости, 09.01.2025
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13:11 09.01.2025 (обновлено: 13:23 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/tramp-1992922452.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу - РИА Новости, 09.01.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу
Власти России следят за обменом заявлениями между Трампом и властями Панамы о контроле над панамским каналом, но это вопрос двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:11:00+03:00
2025-01-09T13:23:00+03:00
в мире
панама
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти России следят за обменом заявлениями между Трампом и властями Панамы о контроле над панамским каналом, но это вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы слышали заявление от правительства Панамы и представителей Панамы, в которых, как минимум, звучало непонимание в связи с такой позицией выбранного президента, но впрочем, это вопросы их двусторонних отношений. Мы, еще раз повторяю, очень внимательно отслеживаем такой обмен заявлений", - сказал Песков журналистам. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай.
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в мире, панама, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Панама, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу

Песков: Россия следит за обменом заявлениями между Трампом и властями Панамы

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти России следят за обменом заявлениями между Трампом и властями Панамы о контроле над панамским каналом, но это вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы слышали заявление от правительства Панамы и представителей Панамы, в которых, как минимум, звучало непонимание в связи с такой позицией выбранного президента, но впрочем, это вопросы их двусторонних отношений. Мы, еще раз повторяю, очень внимательно отслеживаем такой обмен заявлений", - сказал Песков журналистам.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков оценил перспективу контактов России с Трампом
Вчера, 12:51
 
В миреПанамаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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