https://ria.ru/20250109/tramp-1992922452.html

В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу

В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу - РИА Новости, 09.01.2025

В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу

Власти России следят за обменом заявлениями между Трампом и властями Панамы о контроле над панамским каналом, но это вопрос двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:11:00+03:00

2025-01-09T13:11:00+03:00

2025-01-09T13:23:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти России следят за обменом заявлениями между Трампом и властями Панамы о контроле над панамским каналом, но это вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы слышали заявление от правительства Панамы и представителей Панамы, в которых, как минимум, звучало непонимание в связи с такой позицией выбранного президента, но впрочем, это вопросы их двусторонних отношений. Мы, еще раз повторяю, очень внимательно отслеживаем такой обмен заявлений", - сказал Песков журналистам. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992919793.html

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в мире, панама, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков