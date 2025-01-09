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Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 09.01.2025
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13:10 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1992922155.html
Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа
Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 09.01.2025
Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:10:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. "У нас есть возможность выйти из изоляции. У меня есть роль, и я ее полноценно выполняю. Я практически на ежедневной связи с нашими иностранными партнерами. Подтверждаю, что еду на инаугурацию президента Трампа, буду в Вашингтоне по приглашению Джо Уилсона. Существуют разные варианты приглашения на инаугурацию, и за это никто не платит. Если бы это было так, то у других намного больше ресурсов, чтобы заплатить эти суммы. Шутки в сторону. Главное то, что я еду и у меня будут встречи высокого уровня",- заявила Зурабишвили на брифинге. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Зурабишвили не признаёт легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html
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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, дональд трамп, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, США, Саломе Зурабишвили, Дональд Трамп, Михаил Кавелашвили
Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа

Экс-президент Грузии Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию Трампа

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
"У нас есть возможность выйти из изоляции. У меня есть роль, и я ее полноценно выполняю. Я практически на ежедневной связи с нашими иностранными партнерами. Подтверждаю, что еду на инаугурацию президента Трампа, буду в Вашингтоне по приглашению Джо Уилсона. Существуют разные варианты приглашения на инаугурацию, и за это никто не платит. Если бы это было так, то у других намного больше ресурсов, чтобы заплатить эти суммы. Шутки в сторону. Главное то, что я еду и у меня будут встречи высокого уровня",- заявила Зурабишвили на брифинге.
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Зурабишвили не признаёт легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
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В миреГрузияСШАСаломе ЗурабишвилиДональд ТрампМихаил Кавелашвили
 
 
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