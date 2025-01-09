https://ria.ru/20250109/tramp-1992911179.html

Трамп начинает оспаривать мировой порядок, заявили в сенате Польши

Трамп начинает оспаривать мировой порядок, заявили в сенате Польши - РИА Новости, 09.01.2025

Трамп начинает оспаривать мировой порядок, заявили в сенате Польши

Избранный президент США Дональд Трамп начинает оспаривать мировой порядок, считает вице-спикер сената Польши Михал Каминьский. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:55:00+03:00

2025-01-09T11:55:00+03:00

2025-01-09T11:55:00+03:00

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панамский канал

дональд трамп

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ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп начинает оспаривать мировой порядок, считает вице-спикер сената Польши Михал Каминьский. Говоря о высказанных Трампом претензиях на Гренландию, Канаду и Панамский канал, Каминьский заявил, что Трамп ставит под сомнение принцип, согласно которому границы государства не зависят от его военной мощи. "Дональд Трамп начинает подвергать сомнению мировой порядок, в котором расположение границ государств обусловлено не тем, насколько эти государства сильны, а определенным порядком и справедливостью", - сказал Каминский в эфире радиостанции TOK FM. Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html

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гренландия

панамский канал

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в мире, сша, гренландия, панамский канал, дональд трамп