https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html

Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США

Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США - РИА Новости, 09.01.2025

Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США

Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в социальной сети X связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:23:00+03:00

2025-01-09T11:23:00+03:00

2025-01-09T15:32:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в социальной сети X связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине."О, глядите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине", — написал Трамп-младший.В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес, в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.

https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html

https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992894880.html

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