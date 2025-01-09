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Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США - РИА Новости, 09.01.2025
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11:23 09.01.2025 (обновлено: 15:32 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html
Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США
Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США - РИА Новости, 09.01.2025
Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США
Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в социальной сети X связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:23:00+03:00
2025-01-09T15:32:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
украина
дональд трамп-младший
дональд трамп
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в социальной сети X связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине.&quot;О, глядите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине&quot;, — написал Трамп-младший.В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес, в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, украина, дональд трамп-младший, дональд трамп, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Украина, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США

Сын Трампа связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в социальной сети X связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине.
«

"О, глядите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине", — написал Трамп-младший.

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В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес, в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
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